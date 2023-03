Roma: il piano per arrivare a Benzema

di Michele Mastia

In estate con molta probabilità Karim Benzema lascerà il Real Madrid. I blancos non hanno intenzione di proseguire il rapporto con l’attaccante francese che, stando a quanto raccolto negli ultimi giorni, sembra essere già alla ricerca della sua futura squadra. La Roma di Mourinho è in pole position.

Tra tutte le pretendenti pare che la società più vicina all’acquisto del neo Pallone d’Oro sia la Roma di Mourinho. Proprio i giallorossi, che in Abraham non sono riusciti a trovare le certezze sperate, si affiderebbero a Benzema per l’attacco.

Riconfermatissimo Dybala, dovrebbe essere l’argentino a far coppia con Benzema nella prossima stagione. Abraham ha già la valigia pronta, ma quasi sicuramente l’offerta ricevuta non soddisferà le richieste della società giallorossa.