di Redazione ZON

In sintesi. «Cose molto piccole» è un duetto d’amore di Cesare Cremonini con Malika Ayane, tratto dall’album «Amateur», uscito il 23 ottobre 2026. Il brano racconta una coppia attraverso i dettagli della vita domestica: l’amore si riconosce più nelle piccole cose quotidiane che nei grandi gesti. Il singolo è in radio dal 6 novembre 2026.

I punti chiave «Cose molto piccole» è un duetto di Cesare Cremonini e Malika Ayane tratto dall’album «Amateur».

«Amateur» è uscito il 23 ottobre 2026 ed è il decimo album di inediti di Cesare Cremonini secondo la nota ufficiale.

Il singolo «Cose molto piccole» è in radio dal 6 novembre 2026 e dura 4 minuti e 49 secondi.

Il testo di «Cose molto piccole» è di Cesare Cremonini, Davide Petrella (Tropico) e Malika Ayane.

«Amateur» ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/NIQ degli album più venduti in Italia.

«Cose molto piccole» è una canzone d’amore che racconta una coppia attraverso i dettagli della vita domestica: il disordine, il divano, la cena da decidere. Il significato sta nel titolo: l’amore si riconosce più nelle piccole cose di ogni giorno che nei grandi gesti. È un duetto di Cesare Cremonini con Malika Ayane, tratto dall’album «Amateur».

Di cosa parla «Cose molto piccole»?

Parla di un amore quotidiano, imperfetto e a volte fragile, che rende speciale la normalità. Per raccontarlo non servono dichiarazioni solenni né gesti straordinari: bastano le abitudini condivise.

La canzone parte da una casa un po’ in disordine e poi allarga lo sguardo fino all’universo. Il messaggio è che la semplicità di due vite insieme può trasformarsi in qualcosa di quasi miracoloso.

Come è nato il brano e chi lo ha scritto?

Il testo è di Cesare Cremonini, Davide Petrella (noto con il nome d’arte Tropico) e Malika Ayane. La musica è di Cremonini e Petrella. Il brano esce per EMI/Universal Music e dura 4 minuti e 49 secondi.

La produzione è firmata da Cremonini, Alessandro De Crescenzo e Alessandro Magnanini. Alla batteria c’è Jeremy Stacey. Gli archi, arrangiati da Magnanini e Rosie Danvers, sono eseguiti dai Wired Strings e registrati ai RAK Studios di Londra.

È l’ottava traccia di «Amateur», decimo album di inediti di Cremonini, uscito il 23 ottobre 2026 e registrato a Londra. Il singolo è in radio dal 6 novembre 2026. I due lo hanno eseguito dal vivo il 20 ottobre 2026 all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, durante la presentazione del disco.

Che cosa racconta il testo, parte per parte?

Gli autori non hanno diffuso una spiegazione verso per verso. Quella che segue è una parafrasi dello sviluppo del testo, così come lo descrive la stampa musicale.

L’apertura è dentro una stanza: una casa non perfettamente in ordine, le luci della strada, due persone sul divano, una cena ancora da scegliere. È la scena minima di una convivenza.

Da lì lo sguardo si allarga. Compaiono pianeti, oceano e navi, e la quotidianità si apre a una dimensione più grande. La canzone tiene insieme la normalità di due vite e la magia che si nasconde nelle cose di tutti i giorni.

Con l’ingresso della voce di Malika Ayane queste sfumature vengono riordinate. Si arriva al momento in cui la coppia si accorge della propria forza, e la semplicità condivisa assume il valore di un piccolo miracolo.

Perché Cremonini ha scelto Malika Ayane?

Cremonini ha raccontato di aver pensato subito a lei quando è nato il verso in cui entra la sua voce. Secondo lui, Malika raccoglie e riordina sempre «cose piccole», intime, e le porta in primo piano. La definisce un’«artista della realtà».

Malika Ayane ha dichiarato di aver sempre trovato la penna di Cesare estremamente raffinata, intensa e capace di raggiungere una dimensione alta e rara. Ha citato anche l’affetto profondo che li lega.

Quali interpretazioni esistono, oltre a quelle degli artisti?

Le uniche dichiarazioni documentate dei due artisti sono quelle appena riportate. Tutto il resto è lettura della critica e della stampa, e va trattato come tale.

Una lettura possibile vede nel brano un amore urbano, in cui abitudini condivise e conversazioni che perdono significato descrivono il rapporto tra due persone.

Un’altra interpretazione legge una convivenza divisa tra la fatica della consuetudine, in cui la vicinanza può confondersi con la distrazione, e la meraviglia di essere ancora in due.

Nel quadro dell’album, un quotidiano indica tra i temi centrali l’amore ferito e ritrovato, compresa l’intimità domestica.

Alcune pagine che ripropongono lo stesso materiale aggiungono letture generiche, senza citare gli autori. Conviene diffidarne.

Che legame c’è con le collaborazioni del 2010?

Cremonini e Malika Ayane avevano già lavorato insieme nel 2010. «Hello!» fu il loro primo lavoro in comune, quando erano una coppia. Le fonti non collegano però la nuova canzone a quella storia personale: sul suo significato per i due artisti non esiste alcuna conferma.

Anno Brano Nota 2010 «Hello!» Primo lavoro insieme dei due 2010 «Believe in Love» Scritto da Cremonini per l’album «Grovigli» di Malika Ayane 2026 «Cose molto piccole» Duetto dall’album «Amateur», ritorno dopo 16 anni

Come è stato accolto?

«Amateur» ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/NIQ degli album più venduti in Italia nella settimana d’uscita. Cremonini ha detto di credere che «Cose molto piccole» sarà una canzone «centrale» per il disco.

A novembre 2026, per il singolo risulta una posizione 91 nella classifica italiana, ma la fonte non chiarisce se sia il picco. Non risultano certificazioni FIMI. Sull’accoglienza critica c’è un solo giudizio documentato: un quotidiano nazionale definisce il brano «bellissima».

Quali errori e incongruenze si incontrano nelle fonti?

Sulla data del singolo circolano versioni diverse. La più diffusa e coerente con la nota ufficiale è venerdì 6 novembre 2026; alcune pagine indicano il 7 novembre, che è un sabato. Il 23 ottobre 2026 è invece la data dell’album, non del singolo: il brano era già nel disco da allora.

Anche il numero dell’album cambia da fonte a fonte: la nota ufficiale parla di decimo album di inediti, mentre altre pagine indicano il nono in studio. Discordanti anche il totale delle tracce e, in una fonte, la data dell’album (22 ottobre).