di Redazione ZON

In sintesi. Lo sciopero generale del 4 dicembre 2026 interessa i treni di Trenitalia, Italo e Trenord dalle 21:00 del 3 dicembre alle 21:00 del 4 dicembre. Lo stop coinvolge anche autostrade, aerei e trasporto locale. Per il trasporto regionale nei giorni feriali, il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede fasce garantite 06:00-09:00 e 18:00-21:00.

I punti chiave Lo sciopero dei treni di Trenitalia, Italo e Trenord va dalle 21:00 del 3 dicembre 2026 alle 21:00 del 4 dicembre 2026.

Lo sciopero delle autostrade va dalle 22:00 del 3 dicembre 2026 alle 22:00 del 4 dicembre 2026.

Lo sciopero del trasporto aereo dura dalle 00:00 alle 23:59 del 4 dicembre 2026, con voli tutelati nelle fasce ENAC 07:00-10:00 e 18:00-21:00.

CIB Unicobas ha revocato la propria partecipazione il 20 ottobre 2026, ma lo sciopero non è annullato perché gli altri sindacati proseguono.

I bus di Air Campania nel Napoletano si fermano il 16 dicembre 2026 per 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00.

Lo sciopero generale del 4 dicembre 2026 interessa i treni dalle 21:00 di giovedì 3 dicembre alle 21:00 di venerdì 4 dicembre. Sono coinvolti Trenitalia, Italo e Trenord, con fasce di garanzia per il trasporto regionale.

Se ne parla perché lo stop ferroviario comincia la sera prima della data che dà il nome alla protesta. Chi viaggia giovedì 3 dicembre 2026 dopo le 21:00 può quindi trovarsi già dentro lo sciopero.

Si tratta di uno sciopero generale di categorie pubbliche e private che comprende i trasporti, con modalità diverse da comparto a comparto. I disagi effettivi dipenderanno dalle adesioni e dai servizi garantiti.

Quali servizi si fermano il 4 dicembre 2026, settore per settore

Il calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) indica per il 4 dicembre 2026 finestre di sciopero diverse a seconda del settore.

Settore Orario dello sciopero Cosa prevede Treni dalle 21:00 del 3 dicembre alle 21:00 del 4 dicembre Lunga percorrenza, Alta Velocità e regionali di Trenitalia, Italo e Trenord; fasce di garanzia 06:00-09:00 e 18:00-21:00 per il regionale nei giorni feriali Autostrade dalle 22:00 del 3 dicembre alle 22:00 del 4 dicembre Possibili disagi ai caselli e nei servizi di assistenza stradale Trasporto aereo dalle 00:00 alle 23:59 del 4 dicembre Possibili ritardi e cancellazioni; voli tutelati nelle fasce ENAC 07:00-10:00 e 18:00-21:00 Trasporto pubblico locale (bus, tram, metro) stabilito azienda per azienda Articolazioni territoriali, nel rispetto delle fasce di garanzia locali Trasporto marittimo non indicato Possibili variazioni sui collegamenti con le isole per l’adesione del sindacato ORSA

Chi sciopera il 4 dicembre e per quali ragioni

Nel calendario degli scioperi risultano come proclamanti CUB, ADL Varese, SGB, SBM, SGC e SI Cobas. Sono riportate anche le adesioni di AL-Cobas, LMO, ORSA e USB Lavoro Privato.

USB Trasporti ha annunciato la mobilitazione del comparto e un presidio a Roma, davanti al Ministero dei Trasporti, alle 11:00 del 4 dicembre 2026.

Le organizzazioni promotrici indicano come ragioni della protesta il recupero del potere d’acquisto, il contrasto alla precarietà, la difesa dei servizi pubblici e del diritto di sciopero. SGB chiede inoltre una riduzione dell’orario a parità di salario e un salario minimo di almeno 12 euro l’ora.

CIB Unicobas era presente nella proclamazione originaria, ma il 20 ottobre 2026 ha revocato la propria partecipazione. Ha precisato che la decisione non produce effetti sugli altri sindacati promotori o aderenti: lo sciopero non è quindi annullato.

Come controllare il proprio treno prima di partire

Per il Regionale di Trenitalia, nei giorni feriali alcuni servizi sono garantiti nelle fasce 06:00-09:00 e 18:00-21:00. La fascia oraria da sola non basta a sapere se una corsa è garantita: bisogna verificare il numero del proprio treno negli elenchi regionali.

Per i collegamenti nazionali esiste un elenco dedicato ai treni garantiti della lunga percorrenza. Chi viaggia con Italo o Trenord deve consultare gli avvisi e i servizi garantiti pubblicati dal proprio operatore, tenendo conto anche delle coincidenze.

Attenzione alle partenze a ridosso delle 21:00 del 3 dicembre 2026. Trenitalia precisa che un treno già in viaggio all’inizio dello sciopero raggiunge la destinazione finale se può arrivarvi entro un’ora.

Gli altri scioperi dei trasporti di dicembre 2026, compresi i bus Air Campania nel Napoletano

Dopo il 4 dicembre, il calendario del MIT riporta altre agitazioni tra il 14 e il 16 dicembre 2026, tra aeroporti, taxi, Italo e trasporto locale.

Data Settore e luogo Orario Lunedì 14 dicembre 2026 Personale Aviation Services negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino (FAST-Confsal) 24 ore, dalle 00:00 alle 24:00; protesta parallela di 8 ore dalle 10:00 alle 18:00 Lunedì 14 dicembre 2026 Trasporto pubblico locale a Crotone (Autolinee Romano) e nell’area di Rende/Cosenza (FASA/FATA) 4 ore, dalle 10:59 alle 14:59 Martedì 15 dicembre 2026 Sciopero nazionale dei taxi dalle 08:00 alle 22:00 Martedì 15 dicembre 2026 Personale ENAV all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 24 ore, dalle 00:00 alle 24:00 Martedì 15 dicembre 2026 Bus AMC a Casale Monferrato dalle 09:00 alle 11:30 Mercoledì 16 dicembre 2026 Personale Italo NTV (Uiltrasporti) 23 ore, dalle 03:00 del 16 dicembre alle 02:00 del 17 dicembre Mercoledì 16 dicembre 2026 Personale Italo NTV (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl Ferrovieri) 8 ore, dalle 09:01 alle 16:59 Mercoledì 16 dicembre 2026 Pulizie aeroportuali a Bologna (La Lucente), Ferrovie del Sud Est nel bacino di Lecce, bus Air Campania nel Napoletano 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00

In Campania, il 16 dicembre 2026 si fermano per 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00, i bus di Air Campania nel Napoletano. Lo sciopero dell’ANM a Napoli, previsto nella stessa giornata, risulta invece revocato.

Il quadro degli orari è aggiornato al 24 novembre 2026. Per programmare uno spostamento, gli orari vanno affiancati all’avviso del singolo gestore del servizio.