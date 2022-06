Palinsesti Rai: ecco le novità 2022/2023 che sicuramente non conosci

I Palinsesti Rai non smettono mai di stupirci con le loro novità frizzanti, creative ed intelligenti. Per l’anno 2022/2023 sono previsti dei programmi assolutamente originali ed inediti. Siete pronti a conoscerli tutti e ad avere una lista chiara ed esaustiva a disposizione?

1. Palinsesti Rai: DOMENICA IN SHOW con Mara Venier

Mara Venier, oltre al suo consueto impegno con “Domenica In”, sarà presente in prima serata su Rai Uno con “Domenica In Show” a partire da venerdì 16 settembre. La nota conduttrice mostrerà al grande pubblico dei filmati intimi ed emozionanti sulla sua vita, dando letteralmente il via alla stagione televisiva.

2. “GO GIANNI GO” – ONE MAN SHOW con Gianni Morandi

Gianni Morandi conduce il suo “Go Gianni Go- One man show” , in onda lunedì 19 dicembre in prima serata su Rai Uno. Lo show è una festa, nella sua Bologna, per celebrare i sessant’anni di carriera del protagonista della canzone italiana. Chi sarà presente a questo meraviglioso ed iconico evento?

3. Palinsesti Rai: “BOOMERISSIMA” con Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi debutta su Rai Due, a partire da martedì 22 novembre in prima serata con “Boomerissima“. Si tratta di un varietà che parla dei personaggi, della musica, dei programmi tv, dei film, degli spot, ma anche degli oggetti, delle mode e dei fatti di cronaca dagli Anni 70 agli anni 2000 e li mette a confronto. Chi avrà la meglio?

4. Palinsesti Rai: “NUDI PER LA VITA” con Mara Maionchi

Mara Maionchi (con Marcello Sacchetta) arriva su Rai Due a partire da lunedì 12 settembre con “Nudi per la vita”, un docu-reality suddiviso in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport.

NUDI PER LA VITA e l’importanza della prevenzione

“Nudi per la vita” nasce con lo scopo di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione per i tumori. Il docureality racconterà la storia della messa in scena di una performance corale di ballo e striptease. I protagonisti dello show dovranno esporsi in modo diverso, esibirsi con orgoglio e autoironia in una coreografia che termina con uno spogliarello davanti al vero pubblico di un celebre teatro milanese.

Spogliarsi per ritrovarsi e per amare il proprio corpo

In questo caso specifico l’atto dello spogliarsi assume una connotazione profonda e terapeutica. Togliersi i vestiti significa liberarsi dai pregiudizi e dal dolore, dallo schermo e della paura. Svestirsi significa essere se stessi, essere puri, senza paura alcuna. Tra i vip annunciati: Elisabetta Gregoraci.

5. Palinsesti Rai: “ECCP su RaiDue” con Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan, a partire da martedì 13 settembre, debutta con il suo nuovo programma “ECCP su RaiDue”. Si tratta di un late show con interviste, ospiti che si mettono alla prova, ma anche monologhi, musica. Il programma mira a coinvolgere lo spettatore e a trasmettere un messaggio assolutamente giusto: nella vita bisogna affrontare ogni sfida, anche le più difficili, con forza, ardore e fierezza.

6. “MI CASA ES TU CASA” con Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, a partire da giovedì primo dicembre, arriva su Rai 3 con il programma “Mi casa es tu casa”. Si tratta di una chiacchierata del cantautore con personalità dello spettacolo, della cultura, della politica e dello sport.

Essere a casa significa aprirsi all’altro

Il format, che si ricollega idealmente a “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà, prevede la condivisione di momenti intimi. In questo programma vi sarà la possibilità di aprirsi a cuore aperto, mentre si prepara il pranzo oppure si sorseggia un buon caffè. Non c’è cosa più bella dell’autenticità e Malgioglio vuole regalare tutto questo al grande pubblico.

7. “Sing Sing Sing” con Stefano De Martino

Stefano De Martino, dal 26 settembre al 31 ottobre, sarà su Rai Due, in prima serata. Il nuovo programma “Sing Sing Sing” è ispirato al format americano della NBC “That’s My Jam”, condotto in America da Jimmy Fellon.

Cosa prevede il game show?

Il game show musicale vede contrapporsi due squadre di celebrità. In ogni puntata gareggeranno alcuni personaggi famosi che, divisi in due squadre, dovranno cimentarsi in una serie di performance live canore e in altri giochi.

8. “NON SONO UNA SIGNORA” con drag queen misteriose

Questo programma andrà in onda da lunedì 7 novembre al 5 dicembre su Rai Due in prima serata. La Rai si focalizza sull’arte performativa delle drag queen: personaggi noti in vari ambiti si metteranno in gioco calandosi nei panni di splendide Drag e rendendosi irriconoscibili, aiutati da un team di esperti del make up e dello styling.

Cosa succederà in ogni puntata?

In ogni puntata si sfideranno in sensazionali performance che ne decreteranno il vincitore. A giudicarli ci sarà un gruppo di drag professioniste, mentre un panel di opinionisti proverà a indovinare chi è il personaggio che si esibisce nei panni di una drag queen.

Cosa dovrà fare la Drag vincitrice?

La Drag vincitrice di ogni puntata arriverà direttamente alla finale, mentre alle altre non resterà che svelarsi e raccontare il proprio percorso di trasformazione.

9. “Vorrei dirti che…” con Elisa Isoardi

Elisa Isoardi torna in Rai dall’11 settembre su Rai Due, ogni domenica dalle ore 15.

Elisa Isoardi con “Vorrei dirti che…” viaggerà per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare: una persona comune, con una storia molto toccante, che ha contattato il programma perché vuole ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare.

Qual è l’obiettivo del programma?

L’obiettivo è quello di preparargli un pranzo indimenticabile al fine di ricordare i sapori dell’infanzia. Il programma mira a risvegliare l’emotività, ad abbracciare i ricordi, a sentire l’amore per il prossimo scorrere nelle vene.

Chi dovrà scegliere il menù?

Elisa e il protagonista devono decidere i piatti che andranno a comporre il menù del pranzo. Le ricette e gli ingredienti sono scelti in base ai ricordi e ai gusti del destinatario.

10. “BELLAMA’” con Pierluigi Diaco

Condotto da Pierluigi Diaco, in onda su Rai Due dal 12 settembre dal lunedì al venerdì alle ore 15.15. Viene definito un “talent di parola” che mette a confronto le giovani generazioni con quelle dei loro genitori e dei loro nonni.

I partecipanti dovranno rispondere a delle domande di cultura generale

Ci sarà anche spazi per un game show tra un “young” e un “boomer” con alla base tre prove di cultura generale che terranno conto del diverso grado di conoscenza e memoria storica fra le due generazioni.

Quando verranno nominati i “BellaMa” dell’anno?

Alla fine della stagione saranno nominati i “BellaMa” dell’anno.

11. “NEI TUOI PANNI” con Mia Ceran

“Nei tuoi panni” è un programma di Mia Ceran e va in onda, a partire dal 12 settembre su Rai Due, dal lunedì al venerdì alle ore 17.

L’importanza dell’empatia

Il programma parte da un interrogativo: “Il modo migliore per comprendere l’altro? Mettersi nei suoi panni”. Ogni settimana sarà protagonista una famiglia e ogni giorno un membro della famiglia prescelta prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo (il marito al posto della moglie, la moglie al posto della figlia adolescente, la figlia al posto del fratello).

Il confronto in studio

Dallo studio, Mia Ceran, i suoi ospiti e i protagonisti dello scambio commenteranno il tutto parlando, grazie all’ausilio di psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare, di temi delicati quali bullismo, gravidanza assistita e accoglienza.

12. “Alla Salute!” con Jovanotti

Rai Play torna Jovanotti con “Alla Salute!”, la docu-serie suddivisa in 11 puntate che racconta il suo tour estivo attraverso tantissimi punti di vista. Cosa ci riserverà l’originale cantante?