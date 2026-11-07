Dark Lines 2 su RaiPlay dal 10 novembre: i quattro casi e la voce di Valentina Romani

di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione di «Dark Lines – Delitti a Matita», serie true crime con Valentina Romani, debutta in esclusiva su RaiPlay il 10 novembre 2026. Gli episodi sono otto e ripercorrono quattro casi di cronaca: Giulia Cecchettin, Luca Varani, Teresa Costanza e Trifone Ragone, Marco Vannini. Il racconto fonde graphic novel e documenti d’archivio.

I punti chiave La seconda stagione di «Dark Lines – Delitti a Matita» debutta in esclusiva su RaiPlay il 10 novembre 2026.

La seconda stagione di «Dark Lines» ha otto episodi e racconta quattro casi di cronaca.

I quattro casi sono il femminicidio di Giulia Cecchettin, la morte di Luca Varani, il delitto di Pordenone con Teresa Costanza e Trifone Ragone, e la morte di Marco Vannini.

«Dark Lines» unisce la tecnica della graphic novel, i documenti d’archivio e il racconto di Valentina Romani, con linee di inchiostro nero per i passaggi più dolorosi.

Valentina Romani indica nell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole una chiave per arginare la violenza.

Attenzione: spoiler. La seconda stagione di «Dark Lines – Delitti a Matita», la serie true crime con Valentina Romani, debutta in esclusiva su RaiPlay il 10 novembre 2026 e ripercorre quattro casi di cronaca, tra cui il femminicidio di Giulia Cecchettin.

Gli episodi della stagione sono otto. I successivi appuntamenti dopo il debutto sono attesi il 17 novembre 2026.

Quali casi racconta la seconda stagione di Dark Lines

I casi di cronaca affrontati sono quattro: il femminicidio di Giulia Cecchettin, la morte di Luca Varani, il delitto di Pordenone con Teresa Costanza e Trifone Ragone, e la morte di Marco Vannini.

Puntate Caso 1 e 2 Luca Varani 3 e 4 Teresa Costanza e Trifone Ragone 5 e 6 Giulia Cecchettin

Il caso Varani risale ai primi giorni del marzo 2016, a Roma. Manuel Foffo e Marco Prato attirano con l’inganno il ventitreenne in un appartamento, dove viene ucciso. Foffo si costituisce e viene condannato a trent’anni di carcere, mentre Prato si toglie la vita in cella prima del processo.

Teresa Costanza e Trifone Ragone vengono trovati senza vita il 17 marzo 2015 nel parcheggio di una palestra di Pordenone. Per sei mesi le indagini procedono senza piste, poi i carabinieri concentrano l’attenzione su Giosuè Ruotolo, amico e commilitone di Trifone.

L’11 novembre 2023 Filippo Turetta uccide l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, studentessa di ventidue anni vicina alla laurea, dopo averla aggredita a Vigonovo e Fossò. Il corpo viene lasciato nei pressi del lago di Barcis.

Come il disegno sostituisce la spettacolarizzazione

«Dark Lines» fonde la tecnica della graphic novel con i documenti d’archivio e il racconto dell’attrice. I passaggi più dolorosi diventano linee di inchiostro nero, pensate per evitare ogni spettacolarizzazione e tenere le vittime in primo piano.

Marcello Ciannamea, direttore Rai Distribuzione e Contenuti Digitali e Transmediali, ha spiegato: «Il disegno permette di entrare in maniera leggera in racconto che è drammatico in tutti i suoi aspetti». Secondo Ciannamea, la serie si rivolge ai più giovani senza sensazionalismi e vuole restituire centralità a chi subisce il crimine.

La serie è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, con la regia di Giacomo Talamini. Il programma è di Tito Faraci e Giovanni Filippetto, scritto con Ivan Russo e Antonio Plescia.

Perché Valentina Romani parla di educare al rispetto

Valentina Romani ha dichiarato di sentire «una grande responsabilità» e di vedere la propria presenza come «il simbolo di un ponte con le nuove generazioni». Sul caso Cecchettin ha detto: «Non dobbiamo fermare questo rumore che stiamo facendo».

L’attrice indica nell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole una chiave per arginare la violenza. Secondo Romani, educare i ragazzi «al rispetto, al rifiuto, alla gestione dell’emozione, alla gestione della rabbia» è fondamentale. Sul caso Varani ha aggiunto che resta «il dolore di una famiglia».

Romani ha raccontato anche la fatica emotiva del lavoro: «Anche quest’anno ho avuto bisogno di fermarmi diverse volte e di riprendere fiato». Per lei, voltarsi dall’altra parte non è una possibilità.

Tra i ruoli interpretati, l’attrice si dice particolarmente legata a Vanessa de «La porta rossa». Ha iniziato a interpretarla a 19 anni, nella seconda stagione ne aveva 22 e nella terza 27: «Sento di essere cresciuta con lei».

Domande frequenti Quando esce Dark Lines 2 su RaiPlay? La seconda stagione di «Dark Lines – Delitti a Matita» debutta in esclusiva su RaiPlay il 10 novembre 2026. La stagione ha otto episodi e i successivi appuntamenti dopo il debutto sono attesi il 17 novembre 2026. Quali casi racconta la seconda stagione di Dark Lines? La seconda stagione di «Dark Lines» racconta quattro casi di cronaca: il femminicidio di Giulia Cecchettin, la morte di Luca Varani, il delitto di Pordenone con Teresa Costanza e Trifone Ragone, e la morte di Marco Vannini. Come è realizzata la serie Dark Lines – Delitti a Matita? «Dark Lines» fonde la tecnica della graphic novel con i documenti d’archivio e il racconto dell’attrice Valentina Romani. I passaggi più dolorosi diventano linee di inchiostro nero, pensate per evitare la spettacolarizzazione e tenere le vittime in primo piano. Chi ha realizzato Dark Lines su RaiPlay? «Dark Lines» è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, con la regia di Giacomo Talamini. Il programma è di Tito Faraci e Giovanni Filippetto, scritto con Ivan Russo e Antonio Plescia. Cosa dice Valentina Romani sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole? Valentina Romani indica l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole come una chiave per arginare la violenza. Secondo l’attrice è fondamentale educare i ragazzi «al rispetto, al rifiuto, alla gestione dell’emozione, alla gestione della rabbia».

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Blasting News · Tutto.TV