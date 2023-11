Giulia Cecchettin, trovato il suo cellulare nell’auto di Turetta

di Rita Milione

Il cellulare della 22enne Giulia Cecchettin, la giovane uccisa l’11 novembre scorso dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, sarebbe stato ritrovato nella Fiat Punto del ragazzo, nell’auto quindi con cui lo studente è scappato dopo il femminicidio e che è ancora nelle mani della polizia tedesca, dopo l’arresto di Turetta in Germania.

“È stato ritrovato, perché ho verificato prima di venire qua, ho fatto una telefonata e mi hanno detto che il telefonino di Giulia era nell’automobile e quindi rientrerà in Italia”, è quanto ha spiegato in trasmissione la giornalista Grazia Longo.

Dalle autorità tedesche finora è trapelato che all’interno dell’automobile, oltre al cellulare della 22enne, sarebbero state trovate delle tracce di sangue, riconducibili al delitto e anche altro materiale definito interessante dal punto di vista investigativo.

Intanto, oggi Turetta dovrebbe poter incontrare in carcere a Verona i suoi genitori, che aveva chiesto di vedere appena arrivato in Italia. Il via libera è arrivato dal pm di dopo l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri e durante il quale il 22enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

I funerali

Mentre si avviano le prime fasi processuali, si attende di capire quando si potrà fissare la data dei funerali di Giulia Cecchettin. Sembra improbabile che la cerimonia per l’ultimo saluto alla 22enne possa essere il giorno dopo l’autopsia, che verrà eseguita il 1 dicembre, per via dei tempi stretti.