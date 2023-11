Eboli, 49enne minaccia l’ex compagna: disposto il divieto di avvicinamento

di Rita Milione

Il 27 novembre, i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli hanno eseguito una ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.L.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di un 49enne per atti persecutori nei confronti della ex compagna per le continue minacce dalla stessa subite.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.