Eboli, spaccio di stupefacenti: arrestata una donna

di Rita Milione

Il 28 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una donna in quanto individuata nell’atto di cedere sostanza stupefacente a terze persone nonché in possesso di 13,27 grammi di hashish suddivisa in dosi.