Cina, epidemia di polmoniti nei bimbi: virus all’orizzonte?

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo pericolo minaccia l’Occidente. Dopo il Coronavirus, c’è il rischio di una nuova epidemia in Europa. In alcuni Paesi, infatti, come la Francia e i Paesi Bassi, c’è stato un notevole aumento numerico delle polmoniti nei bambini. Nelle settimane scorse, l’OMS aveva registrato già il fenomeno in Cina, fornendo dei report preoccupanti. Il Ministero della Salute, per l’occasione rappresentato da Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione, è intervenuto per rassicurare sul fatto che in Italia, per ora, non c’è nessun allarme.

A margine dell’evento “InnovaCtion – Ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro”, promosso a Roma da Gsk, Vaia ha spiegato: “Siamo in inverno e le malattie respiratorie crescono. Dalla Cina e dalla Francia sono arrivate segnalazioni di un aumento di casi di polmoniti. L’Oms ha immediatamente riferito che non c’era bisogno di mettere in campo nessuna misura e ha detto che non sono necessarie misure di emergenza. In Italia poi non c’è nessun allarme, i presidi terapeutici che abbiamo sono sufficienti per combattere queste polmoniti da mycoplasma e virus respiratori. Ribadisco che non c’è nessuna mutazione del virus Covid o nuovo misterioso virus.“

L’Istituto Superiore di Sanità si è poi espresso in merito all’aumento anomalo delle malattie respiratorie pediatriche registrato in alcune zone della nazione asiatica.

“Il sistema di sorveglianza RespiVirNet attualmente operativo monitora l’andamento delle infezioni respiratorie simil-influenzali nel paese. Il sistema consente di rilevare eventuali anomalie negli andamenti osservati rispetto a quanto usualmente rilevato nello stesso periodo di anni precedenti su tutto il territorio nazionale.”

Nonostante le rassicurazioni, però, il pericolo persiste.