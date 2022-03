Bollettino Coronavirus, i dati di oggi 8 Marzo 2022

Consueto appuntamento quotidiano con il bollettino relativo all’emergenza Coronavirus in Italia. Questi i dati fatti registrare nelle ultime 24 ore: 60.191 nuovi casi di coronavirus su 531.194 tamponi, per un tasso di positività pari all’11,3%, e altri 184 morti.

Diminuiscono i ricoveri, 213 in meno nei reparti ordinari e 18 in meno nelle terapie intensive, ma aumentano i casi attivi, che sono 1.011.521, cioè 3.161 in più rispetto a lunedì. I guariti sono 57.408, meno dei nuovi casi.