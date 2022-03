Bang Bang Baby: la data di uscita su Amazon Prime Video

In arrivo il 28 Aprile su Amazon Prime Video, Bang Bang Baby, la prima fiction Amazon Original italiana di genere crime. Diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, verranno rilasciati i primi cinque episodi. Un teen drama ambientato nel mondo della mafia calabrese sullo sfondo della Milano da bere degli anni Ottanta, Bang Bang Baby è creata da Andrea Di Stefano e prodotta da The Apartment e Wildside; parte di Fremantle, per gli Amazon Studios.

Bang Bang baby: la trama

Le vicende ruotano intorno ad Alice, una ragazza introversa che nella Milano nel pieno del boom degli anni Ottanta, diventa il membro più giovane della mafia. E lo fa per conquistare l’amore di suo padre.

’”L’idea, dunque, di poter affrontare una sorta di romanzo di formazione di questa giovane donna, e il suo incredibile viaggio in un mondo spietato e crudele come quello della malavita, e di poterlo fare attraverso un linguaggio e una cultura tipica di quegli anni ‘80 di cui è intrisa la mia stessa giovinezza, mi è sembrato un’occasione incredibile.

Alice affronta con innocenza ma anche con incredibile maturità questa discesa verso gli inferi; ma lo fa aggrappandosi alla cultura pop, dando vita a un racconto assolutamente inedito di questo mondo e di un pezzo di storia della nostra cultura”, ha dichiarato il creatore della serie Andrea Di Stefano.