Gigi D’Alessio arriva al PalaSele di Eboli domenica 15 e lunedì 16 dicembre

di Lucia Romaniello

Gigi D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non dirgli mai”, appena certificato disco di Platino, “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le canzoni dall’ultimo album “Fra”, come “Io Vorrei 2024” e “Senza tuccà” che hanno subito conquistato il disco d’Oro.

“Racchiudere in una scaletta 30 anni di canzoni, il cui filo rosso è sempre l’amore, e di vita mia non è facile. – racconta Gigi D’Alessio – ogni volta è come sfogliare un album di fotografie: spesso vado a pescare canzoni che non canto da tanto tempo, mi accorgo di quanto siano belle e penso di inserirla nei concerti, ma per metterne una ne devi togliere un’altra ed è come se le stessi facendo un torto. Ho un repertorio vasto e spero di accontentare tutti, soprattutto chi mi segue da anni”.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Da oltre trent’anni, Gigi D’Alessio è il cantautore, compositore, produttore discografico e showman da record per eccellenza. Oggi, con 30 album di successo, oltre 30 milioni di dischi venduti, 3 dischi di Diamante, 21 dischi di Platino e ben 18 dischi d’oro, è considerato un pilastro della musica d’autore italiana. Durante la sua carriera ha riempito arene e piazze in Italia e nel mondo e ha collaborato con i grandi nomi della musica nazionale e mondiale. Dopo 50 anni dall’assegnazione che andò a Modugno, nel 2014 con l’album “ORA” è il secondo italiano nella storia ad aggiudicarsi la vetta della World Billboard Music Chart.

Info Utili

I biglietti di GIGI PALASPORT, prodotto da GGD, Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it). Gli ultimi biglietti disponibili saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto nei giorni degli spettacoli a partire dalle ore 17.

L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 Produzioni (www.anni60produzioni.com).

Calendario del PalaSele di Eboli

Dopo gli show di Gigi D’Alessio domenica 15 dicembre e lunedì 16 dicembre, l’ultimo appuntamento in musica del 2024 al PalaSele è per venerdì 20 dicembre (sold out) con Gianna Nannini e il “Sei nell’anima tour – European Leg”.

Sono già 6 gli show annunciati per il programma live 2025 a cura di Anni 60 produzioni. Si riparte domenica 12 gennaio con Lazza nell’unica data in Campania, già sold out, del “Locura Tour”. A seguire, giovedì 23 gennaio appuntamento con IL VOLO in “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”.

Sabato 22 febbraio andrà in scena “Mare Fuori Il Musical”, mentre sabato 12 aprile largo al party tutto da vivere, cantare e ballare liberamente del Teenage Dream Dream Big Palasport 2025.

In autunno, il gran ritorno dei negramaro live a Eboli il 14 ottobre con “Negramaro Palasport 2025” e la prima volta sul palco del Palasele per la regina delle classifiche Annalisa che farà tappa con il suo “Capitolo I” il 2 dicembre 2025.