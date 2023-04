Si te sapesse dicere, il nuovo singolo di Gigi D’Alessio: testo e significato

di Redazione ZON

Arriva a sorpresa “Si te sapesse dicere” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in uscita oggi, 21 aprile.

Una dolcissima dichiarazione d’amore che il cantautore ha voluto regalare in anteprima a tutti i suoi fan a Pasqua, improvvisando il brano piano e voce sui social. Una canzone piena di emozione, in cui Gigi ricorre al napoletano per esprimere la profondità di un sentimento per cui le parole non bastano.

Una poesia in musica che si candida a diventare un nuovo grande classico del suo repertorio, in attesa di sentirla dal vivo in occasione degli appuntamenti speciali con “GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme” in programma a Napoli e di “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée che porterà D’Alessio sui palchi delle principali arene estive.

Testo – Si te sapesse dicere

–