Salerno: Pasqua e Pasquetta a San Pietro a Corte

di Chiara Gioia

Il Complesso Monumentale di San Pietro a Corte (Ipogeo e Cappella di S. Anna) gestito dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino, diretta da Raffaella Bonaudo, sarà aperto al pubblico il 9 aprile, domenica di Pasqua, dalle ore 08.00 alle 15.45 (ultimo ingresso ore 15.30) ed il giorno di Pasquetta, 10 aprile, con orario dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Ingresso gratuito. Martedì 11 aprile osserverà la chiusura settimanale.

Apertura a Pasquetta per i seguenti siti:

BUCCINO (SA)

Il Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante” di Buccino, in provincia di Salerno, sarà visitabile, grazie ad una apertura straordinaria, il 10 aprile, giorno di Pasquetta, dalle 09.00 alle 13.00.

AVELLA (AV)

Lunedì in Albis, 10 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 sarà possibile visitare l’Anfiteatro romano di Avella. Un’occasione per poter vivere un’esperienza unica tra storia, cultura e mitologia. Per ricevere informazioni e poter prenotare un tour completo abbinato ad un aperitivo contattare, tramite WhatsApp, il numero 333 884 7353 o chiamare al numero 0818259320. Agli stessi numeri sarà possibile anche richiedere informazioni sui ristoranti aperti in zona per il pranzo e sulle aree pic nic.

UFFICIO STAMPA Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino / Responsabile Dott. Michele Faiella, Funzionario per la Promozione e Comunicazione / info 089 318120 – 089 318192 email: [email protected]