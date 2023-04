Salerno, nascondeva la droga in casa: giovane arrestato per spaccio

di Chiara Gioia

L’ennesimo arresto per possesso e spaccio di droga. Quest’oggi, il comando dei Carabinieri di Salerno ha tratto in arresto un uomo, F.U. le sue generalità, colto in flagranza di spaccio di droga. All’esito della perquisizione domiciliare, sono stati scovati 100 grammi di hashish già suddivisa in dosi, un bilancino ed altro materiale per il confezionamento della sostanza stupefancente. Il monitoraggio continua.