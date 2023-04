Viaggi in aumento, ma livelli non da pre-pandemia

di Gaudieri Brunella

L’Istat ha diffuso un report, secondo cui i Viaggi in Italia e all’estero nel 2022 sarebbero aumentati, quello del turismo un settore che vale il 13% del Pil. L’aumento della domanda turistica è in forte ripresa, ma sempre sotto i livelli pre-pandemia.

Rispetto al periodo pre-pandemia i dati percentuali sono ancora al di sotto del -23%. Ma il recupero è rappresentato principalmente dai viaggi che consistono in 4 o più notti, mentre le vacanze più brevi da 1 o 2 notti sono ancora lontane del -26%.

La voglia di viaggiare è tornata tra gli italiani per una percentuale del +31,6% rispetto al 2021 e nel 2022 i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811 mila con quasi 347 milioni di pernottamenti.

Per quanto riguarda la modalità di prenotazione gli italiani hanno prediletto quella fai da te, mentre il mezzo di trasporto preferito è stata l’automobile per il 63,7% , sebbene siano aumentati i viaggi in aereo ed in treno rispetto al 2021. L’autobus per le mete turistiche viene utilizzato solo per il 2,8% dei casi.

Anche i viaggi all’estero hanno avuto un considerevole aumento, ma ancora lontani dai livelli pre-covid, mentre le località preferite sono state città d’arte, località marittime e la montagna solo per l’inverno.