di Redazione ZON

In sintesi. Paolo Belli, cantante, torna a Ballando con le stelle nell’ottava puntata come ospite speciale dello spazio «Ballerino per una notte», dove balla con Anastasia Kuzmina. È il suo primo appuntamento in diretta televisiva dopo l’incidente del 13 luglio in provincia di Reggio Emilia, in cui è morto il pedone Alessandro Magnani, 41 anni.

I punti chiave Paolo Belli è ospite speciale dell’ottava puntata di Ballando con le stelle, nello spazio «Ballerino per una notte».

Paolo Belli presenta la nuova ballad «Come se non ci fosse un domani» e balla con Anastasia Kuzmina, sua amica ed ex maestra di ballo.

Il 13 luglio, in provincia di Reggio Emilia, Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta in cui è morto il pedone Alessandro Magnani, 41 anni.

Paolo Belli ha soccorso per primo Alessandro Magnani ed è stato portato al pronto soccorso di Guastalla con traumi lievi e in stato di shock.

Milly Carlucci ha comunicato a «Da noi… a ruota libera» che Paolo Belli non sarebbe comparso in diretta, e il suo posto in sala delle stelle è andato a Simone Di Paquale.

Attenzione: spoiler. Paolo Belli torna a Ballando con le stelle nell’ottava puntata come ospite speciale dello spazio «Ballerino per una notte», dove presenta la nuova ballad «Come se non ci fosse un domani».

Come torna in pista Paolo Belli nell’ottava puntata

Nello spazio «Ballerino per una notte» Paolo Belli balla insieme ad Anastasia Kuzmina, sua amica ed ex maestra di ballo. I due condividono di nuovo la pista.

Paolo Belli ha partecipato come concorrente all’edizione precedente di Ballando con le stelle. In tutte le edizioni del programma ha condiviso il palco e la musica, ma questa volta ha un ruolo inedito: quello di ospite.

Perché Paolo Belli aveva scelto di non andare in diretta

Il 13 luglio, in provincia di Reggio Emilia, Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua bicicletta. Nello scontro è morto Alessandro Magnani, un pedone di 41 anni.

Paolo Belli è stato il primo a soccorrere Alessandro Magnani, prima dell’arrivo di ambulanze ed elisoccorso. Il cantante è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla per accertamenti: i traumi riportati erano lievi, ma era in stato di shock.

Dopo la tragedia, Paolo Belli ha deciso di non comparire in diretta televisiva. Lo ha comunicato Milly Carlucci a «Da noi… a ruota libera». Il suo posto in sala delle stelle è andato a Simone Di Paquale.

Cosa ha detto Paolo Belli tornando sui social

Dopo una lunga pausa, Paolo Belli è tornato sui social con un video. In quel messaggio ha spiegato le ragioni del silenzio e annunciato la ripresa del lavoro.

«Dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare a fare il mio lavoro»

Il ritorno nello spazio «Ballerino per una notte» è il primo appuntamento in diretta televisiva per Paolo Belli dopo l’incidente.

Domande frequenti Perché Paolo Belli non era in diretta a Ballando con le stelle? Dopo l’incidente del 13 luglio in provincia di Reggio Emilia, in cui è morto Alessandro Magnani, 41 anni, Paolo Belli ha deciso di non comparire in diretta televisiva. Lo ha comunicato Milly Carlucci a «Da noi… a ruota libera». Il suo posto in sala delle stelle è andato a Simone Di Paquale. Cosa è successo a Paolo Belli il 13 luglio? Il 13 luglio, in provincia di Reggio Emilia, Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua bicicletta. Nello scontro è morto Alessandro Magnani, un pedone di 41 anni. Paolo Belli ha soccorso per primo Alessandro Magnani ed è stato portato al pronto soccorso di Guastalla, dove è risultato con traumi lievi e in stato di shock. Chi ha preso il posto di Paolo Belli in sala delle stelle? Il posto di Paolo Belli in sala delle stelle a Ballando con le stelle è andato a Simone Di Paquale. Paolo Belli aveva scelto di non comparire in diretta televisiva dopo l’incidente del 13 luglio. Con chi balla Paolo Belli nell’ottava puntata di Ballando con le stelle? Nello spazio «Ballerino per una notte» Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina, sua amica ed ex maestra di ballo. Paolo Belli è ospite speciale della puntata e presenta la nuova ballad «Come se non ci fosse un domani». Cosa ha detto Paolo Belli nel video pubblicato sui social? Nel video Paolo Belli ha spiegato di aver scelto il silenzio per rispetto dopo quanto accaduto e di aver sospeso tutte le sue attività artistiche e professionali. Ha poi annunciato di aver deciso di tornare a fare il suo lavoro.

Immagine di repertorio

Fonte: Espressione24 · Adnkronos