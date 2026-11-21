di Redazione ZON

In sintesi. L’articolo 55 della Legge di Bilancio 2027, in esame alla Camera dei Deputati, riduce per il solo 2027 la rivalutazione delle pensioni sopra quattro volte il minimo INPS, cioè 2.447,40 euro lordi. Fino a quell’importo l’adeguamento resta al 100%. L’INPS ha comunicato l’11 novembre 2026 che l’aumento partirà comunque a gennaio 2027.

I punti chiave L’articolo 55 della Legge di Bilancio 2027 riduce, solo per il 2027, la rivalutazione delle pensioni sopra 2.447,40 euro lordi.

Le pensioni fino a quattro volte il minimo INPS ricevono il 100% della rivalutazione.

Per le pensioni oltre dieci volte il minimo l’articolo 55 prevede una rivalutazione del 32%, contro il 75% del regime ordinario.

L’INPS pagherà l’adeguamento dalla rata di gennaio 2027 e farà un conguaglio se la Manovra definitiva darà importi diversi.

La Legge di Bilancio 2027 ha ricevuto circa 6.600 emendamenti alla Camera dei Deputati e nessuna decisione sull’articolo 55 è ancora stata presa.

Se ne parla perché la Legge di Bilancio 2027, all’esame della Camera dei Deputati, riduce per il solo 2027 la rivalutazione delle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS.

L’INPS ha comunicato l’11 novembre 2026 che l’adeguamento all’inflazione partirà comunque dalla rata di gennaio 2027, senza attendere l’approvazione definitiva della Manovra.

Come cambia la rivalutazione delle pensioni nel 2027 secondo l’articolo 55

L’articolo 55 del disegno di legge di Bilancio 2027 (A.C. 3174-bis) introduce per il solo 2027 una disciplina speciale. Il testo è assegnato alla Commissione Bilancio della Camera.

Fino a quattro volte il trattamento minimo la rivalutazione resta piena, pari al 100% della variazione del costo della vita. Quattro volte il minimo corrispondono a 2.447,40 euro lordi.

Sopra quella soglia le percentuali scendono e si applicano sull’importo complessivo della pensione, non per scaglioni progressivi. La tabella confronta il regime ordinario con quello previsto dalla Manovra.

Importo della pensione Regime ordinario Articolo 55 (solo 2027) Fino a 4 volte il minimo 100% 100% Tra 4 e 5 volte il minimo 90% 85% Tra 5 e 6 volte il minimo 75% 53% Tra 6 e 8 volte il minimo 75% 47% Tra 8 e 10 volte il minimo 75% 37% Oltre 10 volte il minimo 75% 32%

La norma prevede anche clausole di salvaguardia vicino alle soglie. Il passaggio alla classe di importo superiore non può produrre un assegno inferiore all’importo massimo rivalutato della classe precedente.

La relazione al disegno di legge stima una minore spesa pensionistica, al netto degli effetti fiscali, di 885 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Cosa succede con la rata di gennaio 2027 e il possibile conguaglio

Con il comunicato dell’11 novembre 2026 l’INPS ha chiarito che la perequazione partirà dalla rata di gennaio 2027. L’aumento comparirà nel primo cedolino dell’anno per tutti i pensionati, compresi i titolari di assegni superiori a quattro volte il minimo.

L’Istituto, in linea con le indicazioni del Governo, ha scelto di separare i due momenti. L’obiettivo dichiarato è tutelare subito il potere d’acquisto ed evitare che gli adeguamenti restino congelati nei primi mesi dell’anno.

L’articolo 55 è però ancora all’esame del Parlamento e potrebbe cambiare. Se le regole definitive porteranno a importi diversi da quelli liquidati a gennaio, l’INPS farà il conguaglio nei mesi successivi, recuperando le differenze.

Perché il tema riguarda anche la Corte Costituzionale

La perequazione automatica è lo strumento che protegge le pensioni dall’erosione dovuta all’inflazione. La Corte Costituzionale l’ha collegata all’adeguatezza del trattamento previdenziale (articolo 38 della Costituzione) e alla proporzionalità della retribuzione (articolo 36).

Le leggi di bilancio hanno più volte derogato al regime ordinario con meccanismi di «raffreddamento». La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 19/2025, ha ritenuto legittimi quelli introdotti per il 2023 e il 2024 (leggi n. 197/2022 e n. 213/2023).

Con la sentenza n. 70 del 6 maggio 2015 la stessa Corte aveva invece dichiarato incostituzionale un blocco della perequazione, perché privo di giustificazioni tecniche adeguate e documentate. Il contenzioso sui raffreddamenti è ancora presente nel 2026 nei tribunali del lavoro.

Gli emendamenti: dalla soglia a cinque volte il minimo alla cancellazione

Il testo della Manovra è uscito dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre e ha ricevuto circa 6.600 emendamenti alla Camera. Molti riguardano le pensioni, e diversi puntano proprio alla stretta sulla rivalutazione.

Le proposte dei partiti vanno in due direzioni. Alcune alzano la soglia della rivalutazione piena fino a cinque volte il minimo (circa 3mila euro) o fino a sei volte il minimo. Altre cancellano la nuova disciplina per il solo 2027.

Non c’è ancora nessuna decisione. I gruppi parlamentari devono indicare gli emendamenti «segnalati», cioè quelli che intendono sostenere in via prioritaria, e solo una parte arriverà all’esame e al voto della Commissione Bilancio.

Pesa anche il nodo delle risorse, che sono scarse: per questo non tutti i deputati della maggioranza sono convinti che si interverrà su questo capitolo.

Il fondo da 850 milioni e lo scontro nella maggioranza

L’articolo 52 della Manovra istituisce un fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro, con 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Il testo non indica chi potrà uscire, a quale età, con quanti contributi e con quale calcolo dell’assegno: tutto è rinviato a un provvedimento successivo.

Una parte della maggioranza discute se destinare una quota del fondo a estendere la rivalutazione piena agli assegni fino a tremila euro lordi, oppure alla sanità. La Lega si oppone, perché il fondo serve per superare la Fornero.

«Siamo al lavoro per avviare già dal 2027 Quota 64, offrendo così a migliaia di lavoratori la possibilità di andare in pensione con 3 annualità di anticipo rispetto ai 67 anni finora previsti.»

È la posizione della Lega. Forza Italia, invece, chiede di aumentare le pensioni minime, per le quali il testo della Manovra non prevede alcun aumento.

Cosa resta da capire

Restano due passaggi. Il primo è la selezione degli emendamenti segnalati, che stabilirà quali modifiche all’articolo 55 arriveranno al voto della Commissione Bilancio. Il secondo è il testo definitivo della Manovra, dal quale dipenderà l’eventuale conguaglio sulle pensioni pagate a gennaio 2027.

Domande frequenti Come cambia la rivalutazione delle pensioni nel 2027? Secondo l’articolo 55 della Legge di Bilancio 2027, solo per il 2027 la rivalutazione resta al 100% fino a quattro volte il minimo INPS e scende sopra quella soglia. Le percentuali vanno dall’85% per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo al 32% per quelle oltre 10 volte il minimo. Si applicano sull’importo complessivo della pensione, non per scaglioni progressivi. A quanto corrispondono quattro volte il minimo INPS? Quattro volte il trattamento minimo INPS corrispondono a 2.447,40 euro lordi. Fino a quell’importo l’articolo 55 della Manovra conferma la rivalutazione piena, pari al 100% della variazione del costo della vita. Quando arriva l’aumento delle pensioni a gennaio 2027? L’INPS ha comunicato l’11 novembre 2026 che la perequazione partirà dalla rata di gennaio 2027, senza attendere l’approvazione definitiva della Manovra. L’aumento comparirà nel primo cedolino dell’anno per tutti i pensionati. Se le regole definitive porteranno a importi diversi, l’INPS farà il conguaglio nei mesi successivi. Cosa chiedono gli emendamenti alla rivalutazione delle pensioni? Alcuni emendamenti alzano la soglia della rivalutazione piena fino a cinque volte il minimo, circa 3mila euro, o fino a sei volte il minimo. Altri cancellano la nuova disciplina per il 2027. Nessuna decisione è stata presa e solo una parte delle proposte arriverà al voto della Commissione Bilancio della Camera.

Fonte: Quotidiano Sanità · Il Messaggero · Il Sole 24 Ore