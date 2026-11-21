di Redazione ZON

In sintesi. Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, suonerà a Napoli il 17 giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona, unica data campana del suo tour 2027. Il calendario conta sei concerti: quattro nei palazzetti tra il 30 gennaio e il 13 febbraio 2027, due negli stadi. I biglietti sono in vendita su Ticketone.

I punti chiave Sfera Ebbasta si esibirà a Napoli il 17 giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona, unica data campana del tour.

Il tour 2027 di Sfera Ebbasta comprende sei concerti, dal 30 gennaio 2027 a Torino al 16 luglio 2027 allo stadio San Siro di Milano.

Le quattro date invernali di Sfera Ebbasta si tengono nei palazzetti tra il 30 gennaio e il 13 febbraio 2027.

I biglietti per tutte le date del tour 2027 di Sfera Ebbasta sono in vendita su Ticketone.

La scaletta 2026 di Sfera Ebbasta conta 34 brani, mentre quella delle date 2027 non è stata comunicata.

Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, porterà il tour 2027 a Napoli: il 17 giugno 2027 sarà allo Stadio Diego Armando Maradona, unica data campana di un calendario da sei concerti.

Il rapper di Sesto San Giovanni si esibirà dal vivo prima nell’inverno 2027, nei palazzetti, e poi in estate, negli stadi. Per i lettori del Salernitano la tappa più vicina è quella di Napoli.

Le sei date del tour di Sfera Ebbasta nel 2027

Il calendario si apre il 30 gennaio 2027 a Torino e si chiude il 16 luglio 2027 allo stadio San Siro di Milano. Le quattro date invernali sono distribuite in due settimane, tra il 30 gennaio e il 13 febbraio 2027.

Data Città Luogo 30 gennaio 2027 Torino Inalpi Arena 3 febbraio 2027 Roma Palazzo dello Sport 6 febbraio 2027 Milano Unipol Dome 13 febbraio 2027 Bologna Unipol Arena 17 giugno 2027 Napoli Stadio Diego Armando Maradona 16 luglio 2027 Milano Stadio San Siro

Dove si comprano i biglietti per i concerti di Sfera Ebbasta

I biglietti del tour 2027 di Sfera Ebbasta sono in vendita su Ticketone, che è il canale da usare per acquistare i tagliandi di tutte le date in calendario.

Quanto dura un concerto di Sfera Ebbasta

Il concerto di Sfera Ebbasta a Milano-Fiera è durato due ore e 20 minuti. Su quella base, per le date del 2027 si ipotizza un inizio intorno alle 20.30 e una conclusione verso le 23 o poco prima.

Si tratta di una stima: gli orari definitivi di ogni tappa vanno controllati al momento dell’acquisto.

Cosa c’era nella scaletta del 2026 di Sfera Ebbasta

La scaletta del 2026 conta 34 brani. Si parte con Ciny, Panette e Xdvr e si chiude con Neon e Visiera A Becco. In mezzo ci sono titoli come Rockstar, Cupido, Pablo, Sciroppo, Notti, Giovani Re, G63, Piove e Alleluia.

Nell’elenco compaiono anche tre brani con ospiti: Nuovo Range con Rkomi, Tik Tok con Rosa Chemical e Dark Money con Pyrex. Figura inoltre Tesla, indicata come cover di Capo Plaza.

Questa è la scaletta del 2026: la scaletta delle date 2027 non è stata comunicata.

Domande frequenti Quando suona Sfera Ebbasta a Napoli nel 2027? Sfera Ebbasta suona a Napoli il 17 giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona. È l’unica data in Campania del suo tour 2027. Dove si comprano i biglietti del tour 2027 di Sfera Ebbasta? I biglietti del tour 2027 di Sfera Ebbasta sono in vendita su Ticketone. È il canale da usare per acquistare i tagliandi di tutte le date in calendario. Quante date ha il tour 2027 di Sfera Ebbasta? Il tour 2027 di Sfera Ebbasta ha sei date. Quattro sono nei palazzetti (Torino, Roma, Milano e Bologna, tra il 30 gennaio e il 13 febbraio 2027), due negli stadi (Napoli il 17 giugno 2027 e Milano il 16 luglio 2027). Quanto dura un concerto di Sfera Ebbasta? Il concerto di Sfera Ebbasta a Milano-Fiera è durato due ore e 20 minuti. Per le date del 2027 si ipotizza un inizio intorno alle 20.30 e una fine verso le 23 o poco prima, ma è una stima: gli orari definitivi vanno controllati al momento dell’acquisto. Quali canzoni canta Sfera Ebbasta in concerto? La scaletta 2026 di Sfera Ebbasta conta 34 brani, da Ciny, Panette e Xdvr in apertura fino a Neon e Visiera A Becco in chiusura. La scaletta delle date 2027 non è stata comunicata.

Fonte: Radiomusik