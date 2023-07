I Coldplay di nuovo in Italia nel 2024: questa volta è l’ora dell’Olimpico

di Tiara Operno

Dopo il totale sold out delle sei date- tra Napoli e Milano– i Coldplay si preparano a fare ritorno in Italia per altre due date evento: il 12 e il 13 Luglio 2024 all’Olimpico di Roma. Non si può certo dire che la band inglese non mantenga le promesse, visto che diverse volte negli ultimi show avevano ribadito che sarebbero tornati il prima possibile nel Bel Paese.

Dopo il successo allo Stadio Maradona di Napoli e il San Siro di Milano, I Coldplay si preparano a fare ritorno alla Capitale, messa da parte quest’anno, ma che nel 2024 ospiterà una nuova tranche del Music Of The Speres World Tour, insieme a Francia, Grecia, Austria, Germania, Finlandia e Romania. L’occasione che tutti stavano aspettando, specie per chi non è riuscito a prendere i biglietti la volta precedente, o per chi invece ha di nuovo voglia di godersi l’imponente show messo in piedi dai Coldplay

La prevendita dei biglietti inizierà mercoledì 26 luglio per gli utenti di My Live Nation alle ore 9, mentre la vendita generale sarà aperta il 28 luglio alle 10 su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Luglio 2024 sembra già essere un mese per gli appassionati di concerti: infatti proprio nello stesso periodo, sul suolo italiano sarà presente anche Taylor Swift per il suo Eras Tour a San Siro, il 13 e il 14 luglio, dopo ben 13 anni di assenza. Come ironicamente è stato fatto notare in rete, non abbiamo avuto Gerwing e Nolan lo stesso giorno, ma questo sarà il nostro Barbienheimer