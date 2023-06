Coldplay a San Siro: a sorpresa il duetto con Zucchero

di Giusy Curcio

Dopo aver emozionato il pubblico dello Stadio Maradona sulle note di ‘Napule è’, i Coldplay hanno fatto il bis allo Stadio San Siro. Ospite nostrano d’eccezione, Zucchero. Chris Martin ha spiegato che la canzone era troppo difficile per lui da cantare in italiano prima di esibirsi in un duetto con il re del blues nel brano “Diamante“. Successivamente, il frontman della band ha replicato con il classico “O mia bela Madunina”, che aveva precedentemente dedicato al pubblico milanese durante il debutto a San Siro. Infine, Zucchero ha concluso l’esibizione con la sua voce e la chitarra, eseguendo “Hey Man“.

Coldplay e Zucchero insieme a San Siro

Sui social sono diventate virali i video dell’ingresso sul palco di Zucchero con l’iconico cappello e il boato del pubblico appena lo ha visto. Nel 2021, il cantante aveva pubblicato un album di cover intitolato “Discover”, che includeva anche una delle canzoni più amate dei Coldplay, “The Scientist“.

Il tour dei Coldplay è stato un viaggio emozionante tra i loro successi: In My Place, Viva la Vida, Yellow, Adventure of a Lifetime e Higher Power. E ancora, Paradise, durante il quale Martin, seduto a gambe incrociate sulla passerella, ha chiuso gli occhi per dirigere il coro del pubblico, ma anche A Sky Full of Stars, che il frontman della band ha chiesto di ascoltare senza cellulari.