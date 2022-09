Humankind: testo e traduzione del nuovo singolo dei Coldplay

Il nuovo singolo dei Coldplay “Humankind”, l’ultimo estratto dal loro album “Music Of The Spheres”, è già certificato oro in Italia. Humankind è tra le canzoni preferite dal vivo nella scaletta di ogni loro straordinario concerto del Music Of The Spheres World Tour.

La band britannica ha toccato cifre vertiginose con la vendita dei biglietti dei live in giro per il mondo – quattro milioni di ticket (e altrettanti nuovi alberi donati al pianeta) – e con i sold out registrati in tempi record anche per i 6 concerti italiani negli stadi del 2023.

Per celebrare l’impatto fenomenale del loro tour live, i Coldplay hanno presentato un videoclip spettacolare, diretto da Stevie Rae Gibbs e James Marcus Haney. Il video (clicca qui per vederlo) di Humankind” riporta sullo schermo la performance dal vivo della band registrata durante i quattro spettacoli sold out allo stadio Foro Sol di Città del Messico all’inizio di quest’anno.

Il tour è accompagnato da una serie completa di iniziative di sostenibilità che possono essere viste a questo link.

Inoltre, la band inglese ha annunciato per il prossimo 29 ottobre un eccezionale live streaming proiettato sul grande schermo delle sale cinematografiche di 70 paesi in simultanea mondiale.

TESTO DI HUMANKIND, IL NUOVO SINGOLO DEI COLDPLAY

Today I heard the strangest

I heard the strangest song

A DJ a star away is

Playing it to turn us on



My heart started glowing

I feel it inside, it’s flowing



I say I know, I know, I know

We’re only human

I know, I know, I know

How we’re designed, yeah

Oh I know, I know, I know

We’re only human

But from another planet

Still they call us humankind



Today I had the strangest

Feeling that I belong (belong)



Before, I was dying

I feel it inside, now I’m flying



I say I know, I know, I know

We’re only human

I know, I know, I know

How we’re designed, yeah

Oh I know, I know, I know

We’re only human

But from another planet

Still they call us humankind



Before, I was dying

I feel it inside, now I’m flying



I know, I know, I know

We’re only human

I know, I know, I know

How we’re designed

Oh I know, I know, I know

We’re only human

But we’re capable of kindness

So they call us humankind

TRADUZIONE

Oggi ho sentito la più strana

Ho sentito la canzone più strana

Un DJ a una stella di distanza sta

Suonandolo per eccitarci

Il mio cuore ha iniziato a brillare

Lo sento dentro, scorre

Dico che lo so, lo so, lo so Siamo solo umani

Lo so, lo so, lo so

Come siamo progettati, sì

Oh lo so, lo so, lo so

Siamo solo umani

Ma da un altro pianeta

Eppure ci chiamano umanità

Oggi ho avuto la più strana

Sensazione di appartenere

Prima stavo morendo

Lo sento dentro, ora sto volando

Dico che lo so, lo so, lo so

Siamo solo umani

Lo so, lo so, lo so

Come siamo progettati, sì

Oh lo so, lo so, lo so

Siamo solo umani Ma da un altro pianeta

Eppure ci chiamano umanità

Prima stavo morendo

Lo sento dentro, ora sto volando

Lo so, lo so, lo so

Siamo solo umani

Lo so, lo so, lo so

Come siamo progettati

Oh lo so, lo so, lo so

Siamo solo umani

Ma siamo capaci di gentilezza

Così ci chiamano umanità