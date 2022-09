Rosa Intenso: testo e significato dell’ultimo singolo de Le Vibrazioni

Dopo “Tantissimo” (brano con cui hanno partecipato alla 72° edizione del Festival di Sanremo) e un tour estivo di oltre 30 date, Le Vibrazioni ritornano in radio con “Rosa Intenso” il secondo singolo estratto dall’EP “VI”.

Il videoclip di “Rosa Intenso”, prodotto da Bad Bros con la regia di Gianluca Della Monica, racconta la storia d’amore tra due donne che riescono a rimanere insieme e viversi nel profondo, rivelando i momenti più intimi di gioia e di dolore che possono essere vissuti all’interno di una relazione: una cronaca appassionante e reale di tenerezza e tormenti.

Con questo video Le Vibrazioni celebrano la libertà sessuale del corpo femminile contro ogni tipo di pregiudizio e stereotipo: rappresenta l’accettazione del godimento come espressione personale e intima di sé stessi, senza nessuna vergogna.

“L’intensità che si cela dietro l’apparente delicatezza” – queste sono le parole con cui Francesco Sarcina descrive Rosa Intenso” e racconta – “Con questa canzone e con questo video vorrei semplicemente far capire quanto sia sempre stato per me naturale il concetto di amore e di rispetto per chiunque, a prescindere dal colore della pelle e dall’orientamento sessuale. Perché ciò che è veramente importante è il saper accordare e far suonare i nostri strumenti sensoriali in armonia.

L’artista ha poi aggiunto: “Non mi sono mai fatto la domanda se sia giusto o meno sostenere la comunità LGBT, perché non c’è mai stato il dubbio della assoluta normalità e convivenza nell’ uguaglianza dei diritti umani e sociali. Per me esiste solo il principio di essere umano.”

Le Vibrazioni attualmente in giro per l’ Italia con il loro Summer Tour, hanno già annunciato la prima data del loro nuovo tour autunnale che sarà il 1 ottobre 2022 al Fabrique di Milano.

TESTO DI “ROSA INTENSO”, IL NUOVO SINGOLO DE LE VIBRAZIONI

Lei è come un angelo caduto dal cielo

Un cielo terso, un cielo senza pensiero

E con la luna gioca come una sposa

Le piace amare, non ne fanno un mistero

E fa finta di niente lei

Ti prende l’amore poi in punta di piedi ti lascia viaggiare

E sognareTra le sue gambe un grande universo

Tiene stretto il suo strumento

Dalle corde tese e perfette

Di un colore rosa intenso

Intenso, intenso

Di un colore rosa intenso

Sarà perché sei così bella davvero

Che quando passi manca a tutti il respiro

Sorridi sempre, quasi sempre sincero

Sai di vaniglia e ami i fiori di ciliegio

E ti piace studiare e poi

Studiare la mente e i suoi lati oscuri ti fanno godere

GodereTra le sue gambe un grande universo

Tiene stretto il suo strumento

Dalle corde tese e perfette

Di un colore rosa intenso

Suona l’arpa e suona nel vento

Nuda come è nudo l’istinto

Fa l’amore in ogni momento

Di un colore rosa intenso

Intenso, intenso

Di un colore rosa intenso

Di un colore rosa intenso

Tra le sue gambe un grande universo

Tiene stretto il suo strumento

Dalle corde tese e perfette

Di un colore rosa intenso

Suona l’arpa e suona nel vento

Nuda come è nudo l’istinto

Fa l’amore in ogni momento

Di un colore rosa intenso

Intenso, intenso

Intenso, intenso