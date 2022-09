Coppa Davis, Italia in campo

Oggi, venerdì 16 settembre, c’è la seconda giornata di gioco della Coppa Davis per l’Italia. La squadra italiana di tennis affronterà l’Argentina (in diretta su Rai2 e Skysport).

Nel palasport di Bologna (Unipol Arena) dopo la prima giornata di vittoria, martedì, con la Croazia, la squadra italiana di Berrettini, Sinner, Fognini, Musetti e Bolelli insegue la seconda vittoria in modo da passare direttamente ai quarti della competizione che si terranno a novembre a Malaga.

Questa nuova formula della Coppa Davis a gironi cambiata nel 2016 ha ricevuto lodi e critiche: il cosiddetto girone all’italiana (incontri diretti tra tutti i partecipanti in tutti gli abbinamenti possibili).

La squadra italiana capitanata da Filippo Volandri si è dimostrata più forte della Croazia nel primo scontro diretto, specie da un punto di vista mentale. Ne è prova Berrettini che era sotto di un set nel secondo match di singolare. Stava perdendo contro il croato Cocic (primo set a favore del croato per 6-7), si è ripreso vincendo 6-2, 6-1.

Il tifo italiano è stato determinante, è stato come un altro giocatore in campo per il tricolore. I giocatori stessi alla fine delle loro partite hanno ringraziato e dato giusto valore al calore dei loro supporters.

Anche la telecronaca di Raidue con il mitico Adriano Panatta ha fatto divertire e informato al meglio sulle varie fasi del gioco e sui segreti del tennis per appassionati e no.

Il tennis italiano acquista sempre più rilevanza a livello mondiale con 5 giocatori nei primi 100 posti del ranking mondiale. Jannik Sinner numero 11, Matteo Berrettini numero 15, Lorenzo Musetti numero 30, Fabio Fognini numero 55, Lorenzo Sonego numero 64.

Tanto da essere celebrata dal “Le Figaro” che dichiara: “L’Italia fa scuola nel tennis”. Bel riconoscimento da uno dei più illustri quotidiani francesi!