Un Posto al Sole: le anticipazioni di oggi 16 settembre

Scopriamo insieme cosa ci riserva la nuova puntata della soap partenopea Un Posto Al Sole, in onda questa sera su Rai 3, alle 20.45.

Finalmente un po’ di serenità tra Marina e Roberto, dopo tante sofferenza. La convivenza tra i due sembra procedere a gonfie vele. Un regalo inaspettato contribuirà alla loro gioia. Di cosa si tratterà?

Ma le anticipazioni ci rivelano anche che il loro idillio è a forte rischio di trasformarsi in un incubo. C’è un personaggio ignoto che li tenendo d’occhio, in agguato e in attesa di attaccare da un momento all’altro. da tempo e potrebbe decidere di attaccare da un momento all’altro. Di chi si tratta? Ma soprattutto, riuscirà nel suo intento di mandare in crisi la coppia?

Niko intanto sembra mal intenzionato nei confronti di Micaela. Il Poggi ha deciso di intraprendere una battaglia legale contro la madre di suo figlio, costringendo Jimmy ad affrontare i suoi incubi. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il bambino sta soffrendo ancora per la tragico morte della sua Susanna. Intanto Alberto continuerà a consigliare a Niko di lasciar perdere il suo piano, per evitare che i propri figli soffrano ancora. Chissà se Niko ascolterà i consigli del suo amico avvocato. Micaela non solo è passata al contrattacco ma ora ha proprio intenzione di scatenare una guerra, per salvaguardare i suoi diritti di madre. Niko la pagherà molto cara, è una promessa!