Un Posto al Sole: le anticipazioni del 13 settembre

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi, 13 settembre, della soap Un Posto al Sole, in onda questa sera alle 20:50 su Rai 3.

Nunzio raggiungerà Chiara a Capo Verde, per iniziare finalmente la loro vita insieme. Ma ben presto si accorgerà che la fuga di lei non è servita ad allontanarla dai suoi problemi.

Nel frattempo il padre di Nunzio, Franco, ha aggredito Roberto, sfogando lo scontento sull’uomo scaturito dalla partenza di suo figlio per raggiungere Chiara. Si sa, tra i due non scorre buon sangue, e questo litigio ha incrinato ancora di più il loro rapporto.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il manager, infastidito da quanto successo, si confronterà con Marina. La Giordano cercherà di farlo ragionare, convinta che il suo compagno non abbia l’atteggiamento giusto. Riuscirà a farlo cambiare e a fargli cambiare idea sulla Petrone?

Viola ormai è fuori pericolo di vita, ma impiegherà tempo per riprendersi, sia a livello fisico che psicologico. Paura scampata anche per Eugenio, che ha rischiato di perdere per sempre la Bruni.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che prenderà una decisione drastica per risollevare la situazione, ma non verrà ben accolto dalla sua famiglia.