Viktoria Plzen-Inter, le probabili formazioni del match

Torna la Champions League per l’Inter che vola in Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Plazen. Per tenere il passo di Bayern Monaco e Barcellona, che sono le favorite sulla carta, l’Inter deve vincere questa sera contro quella che è la quarta forza del girone. Anche perché la sconfitta interna con il Bayern Monaco rappresenta già un ostacolo verso la qualificazione agli ottavi.

QUI INTER Inzaghi dovrà fare a meno di Lukaku. Per la porta è ballottaggio tra Onana e Handanovic. In difesa confermati Skriniar, Bastoni e de Vrij. A centrocampo Brozovic sarà in regia con Barella e Calhanoglu ai suoi lati. Sulla fascia sinistra agirà Gosens, mentre a destra è vivo il ballottaggio tra Dumfries e Darmian. In attacco sarà Correa a spalleggiare Lautaro.

QUI VIKTORIA PLZEN Il Plzen punta su Chory in attacco con Vykanova, Sikora e Mosquera a supporto. Bucha e Kalvach agiranno in mediana, mentre Pernica ed Hejda formeranno la coppia centrale con Havel e Jemelka che andranno a completare la linea difensiva davanti a Stanek.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach; Vlkanova, Sykora, Mosquera; Chory. All. Bilek

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa. All. Simone Inzaghi