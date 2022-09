Zuleyha. Istanbul, anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 13 Settembre

Quando Demir viene eletto Presidente della Camera dell’industria, non senza sospetti di frode, Fekeli invita il figlio a non scoraggiarsi. In ospedale, Sabahattin viene a sapere che Gaffur è stato sorpreso a tentare di soffocare Yilmaz con un cuscino e, immaginando che Demir sia il mandante, lo affronta.