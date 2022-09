Tim Music Awards: ecco tutti gli ospiti attesi

Ci siamo! Stanno per tornare i Tim Music Awards in diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona con due serate speciali. A condurre la serata, ci sarà l’affiatatissima coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che in diretta su Rai1 premierà i numerosissimi ospiti che si alterneranno sul magico palco di Verona.

Ma non è tutto. Infatti, gli appuntamenti per venerdì 9 e sabato 10 settembre in diretta su Rai1 in prima serata non saranno i soli. A seguire, domenica 11 settembre dalle ore 17:20, sempre su Rai1, andrà in onda lo Speciale TIM Music Awards – Dalla radio al palco, che vedrà alla conduzione per il terzo anno consecutivo Nek, questa volta insieme a Carolina Di Domenico.

Tim music awards – Premi

I premi che verranno assegnati durante le due serate dei Tim Music Awards sono i seguenti: Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 per i singoli e per gli album, Certificazione SIAE per gli eventi e i tour che hanno raggiungo gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) svolti tra settembre 2021 e settembre 2022, Premio EARONE, Premio ASSOMUSICA, Premio ARENA DI VERONA e Premio TIM.

Ospiti TIM Music Awards 9-10 settembre

ANTONELLO VENDITTI e FRANCESCO DE GREGORI

ALESSANDRA AMOROSO

ARIETE

BIAGIO ANTONACCI

BLANCO

BRESH

BRUNORI SAS

CAPO PLAZA

CHIELLO

COEZ

COLAPESCE e DIMARTINO

DARGEN D’AMICO

ELETTRA LAMBORGHINI

ELISA

ELODIE

FABRI FIBRA

FABRIZIO MORO

FEDEZ

FRANCESCA MICHIELIN

FRANCESCO GABBANI

FRANCO126

GIANNI MORANDI

GIGI D’ALESSIO

GUE PEQUENO

IRAMA

KETAMA

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

LAZZA

LELE BLADE

LUCHÈ

LUIGI STRANGIS

MAHMOOD

MARA SATTE I

I MARCO MENGONI

MARRACASH

MAURIZIO CARUCCI

MAX PEZZALI

MIKA

MODÀ

NEK

NORTH OF LORETO

NOYZ NARCOS

PAKY

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

RAF

RHOVE

RICCARDO COCCIANTE

RKOMI

ROCCO HUNT

SALMO

SANGIOVANNI

SHABLO

SICK LUKE

TANANAI

AMADEUS, MARA VENIER, GIORGIO PANARIELLO, ANTONELLA CLERICI, ALESSANDRO CATTELAN, MILLY CARLUCCI, VINCENZO SALEMME, ANDREA DELOGU, STEFANO DE MARTINO E CRISTIANO MALGIOGLIO

11 settembre – Ospiti