Ludogorets -Roma, le probabili formazioni del match

Torna l‘Europa League ed il primo avversario della Roma è il Ludogorets, formazione bulgara che negli ultimi anni ha frequentato spesso gli scenari europei. I capitolini arrivano dalla pesante sconfitta in campionato contro l’Udinese e dovranno riscattarsi, mentre il Ludogorets è reduce dal sontuoso successo per 6-0 con l’Hebar. Questa sera sarà la prima volta in assoluto face to face per le due formazioni, che non si sono mai incrociate prima in competizioni ufficiali.

QUI ROMA Mourinho non può fare troppo turn over considerando anche i diversi infortunati. In porta dovrebbe giocare Svilar, mentre nella difesa a tre dovrebbero agire Smalling, Ibanez e Mancini. In mezzo al campo confermato il duo Cristante–Matic, con Zalewski e Celik esterni di fascia. Davanti Dybala e Pellegrini sulla trequarti con Belotti prima punta. Non convocati Karsdorp e Abraham.

QUI LUDOGORETS Simundza sceglie di schierare i suoi con un 4-2-3-1 che vede Siuga in porta protetto dal quartetto composto da Cicinho, Verdon, Terzier e Gropper. In mediana ci sarà la coppia composta da Tekpetey e Yordanov. Unico terminale offensivo sarà Thiago, mentre alle sue spalle si schierano Tissera, Piotrowski e Delev.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Siuga; Cicinho, Verdon, Terzier, Gropper; Tekpetey, Yordanov; Tissera, Piotrowski, Delev; Thiago. All. Simundza.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.