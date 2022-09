Napoli-Liverpool: le probabili formazioni del match di Champions League

Ci siamo. Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad ascoltare nuovamente la musichetta della Champions League. Napoli e Liverpool si affrontano in una partita che si preannuncia essere scoppiettante. In conferenza stampa gli allenatori hanno gettato le basi per quella che sarà sicuramente una gara da ricordare. Il match verrà trasmesso in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma online Amazon Prime Video a partire dalle ore 21:00. A dirigere le dispute lo spagnolo Del Cerro Grande.

QUI NAPOLI – Spalletti si affida a Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Anguissa, Lobotka e Zielinski agiranno nella zona centrale del campo, mentre Politano e Kvaratskhelia completeranno il tridente offensivo con Osimhen.

QUI LIVERPOOL – Klopp contro il Napoli conferma Alisson in porta. In difesa pronti Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. Thiago, Fabinho e Milner si occuperanno della cabina di regia. Salah e Diaz agiranno sugli esterni, con Nunez unica punta.

Le probabili formazioni di Napoli-Liverpool

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

All. Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Lozano, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Demme.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz.

All. Klopp.

A disposizione: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Arthur, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota.

Indisponibili: Konaté, Henderson, Carvalho.

Arbitro: De Cerro Grande

Guardalinee: Cebrian Devis e Porras Ayuso

Quarto uomo: Soto Grado

Var: Hernandez

Avar: Estrada Fernandez