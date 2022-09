Fiorentina-Riga, le probabili formazioni del match

È tutto pronto. La seconda storica edizione della UEFA Conference League sta per avere davvero inizio. Questa sera partiranno finalmente i gironi della terza competizione europea. A giocarsi l’ultimo torneo partorito dalla UEFA quest’anno toccherà alla Fiorentina, chiamata a replicare il cammino della Roma di Mourinho dell’anno scorso. Italiano non vorrà certo fare la comparsa in Conference, anzi, conta di rendere protagonista dopo tantissimo la viola. Giovedì 8 Settembre alle 18:45 si giocherà Fiorentina-Riga.

Italiano conta di fare qualche turnover rispetto all’ultima di campionato. Spazio quindi a giocatori come Ranieri, Terzic e Zurkowki, i quali possono giocarsi una chance importante per far cambiare le idee del proprio allenatore. Stesso discorso per il reparto offensivo: Ikonè, Cabral e Saponara sono ad oggi delle riserve, chissà che non riescano a impressionare Italiano.

Queste tutte le premesse per la sfida che vedrà affrontarsi Fiorentina-Riga.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, M.Quarta, Ranieri, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Zurkowski; Ikonè, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano. A disposizione: Terraciano, Favasuli, Dodo, Biraghi, Krastev, Bianco, Barak, Maleh, Ambrabat, Sottil, Jovic, Kouame. Indisponibili: Castrovilli, Duncan, Gonzalez, Milenkovic. Squalificati: Igor. Diffidati: nessuno.

RIGA (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Jatta, Panic; Simkovic, Kouadio, Deocleciano; Ilic. Allenatore: Morosz. A disposizione: Cerniauskas, Vlalukin, Maksimenko, Stuglis, Friesenbichler, Zaleiko, Bill, Rakels, Dubra, Nerugals. Indisponibili: Zjuzins. Squalificati: nessuno. Diffidati: Soleri.

ARBITRO: Orel (Rep.Ceca).

GUARDALINEE: Nadvornik e Vleck.

IV UOMO: Zelinka.