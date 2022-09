Regina Elisabetta: le sue condizioni di salute sono preoccupanti

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta sono sempre più allarmanti. A confermarlo è un comunicato di Buckingham Palace:

«In seguito a ulteriore valutazione questa mattina i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica».

La sovrana si trova, attualmente, nel castello di Balmoral, in Scozia, dove sta trascorrendo le vacanze estive.

Ieri sera la Regina Elisabetta non ha partecipato ad una riunione virtuale del Consiglio Privato nella quale la nuova premier, Liz Truss, avrebbe dovuto prestare giuramento quale Primo Lord del Tesoro.

La neopremier Liz Truss, in un comunicato, ha dichiarato:

«I miei pensieri, e quelli di tutto il popolo del Regno unito, sono con Sua Maestà e con la sua famiglia, in queste ore. L’intero Paese è profondamente preoccupato per queste notizie». Anche il leader del Labour, Starmer, ha espresso la sua preoccupazione per la salute della Regina: «Mi unisco all’auspicio di tutti nell’auspicare un suo miglioramento».