Salernitana-Lecce, le probabili formazioni del match

Ultimo turno di Serie A prima della sosta delle Nazionali che si apre con la sfida tra Salernitana e Lecce. I granata sono sicuramente una delle sorprese di questo avvio di stagione e vorranno allungare sulla zona calda, mentre il Lecce di Baroni proverà ad ottenere la prima vittoria.

QUI SALERNITANA Fazio è squalificato, quindi Nicola si affiderà a Daniliuc con Gyomber e Bronn per comporre il terzetto davanti a Sepe. A centrocampo agiranno Maggiore, Vilhena e Coulibaly, con Candreva e Mazzocchi sulle fasce. In avanti Dia sarà affiancato da Piatek.

QUI LECCE Nel Lecce spazio per Ceesay come prima punta, mentre Banda e Di Francesco saranno le ali. In mezzo Gonzalez con Hjulmand e Askildsen, mentre Pezzella e Gendry agiranno come terzini. Baschirotto e Pongracic al centro, in porta Falcone.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda.

Primo confronto in Serie A tra Salernitana e Lecce: in totale sono 16 invece i precedenti in Serie B tra le due formazioni, con i pugliesi in vantaggio per sette successi a quattro – cinque pareggi completano il quadro nel torneo cadetto.

La Salernitana ha sempre trovato il gol in otto precedenti casalinghi di Serie B contro il Lecce, ottenendo tre successi, tre pareggi e due sconfitte – tuttavia i campani non hanno trovato i tre punti nelle tre sfide contro i salentini giocate dal 2010 (1N, 2P).