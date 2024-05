Pellezzano, domani ospite il maestro Enrico Melozzi

di Antonio Jr. Orrico

Nuovo appuntamento, a Pellezzano, con “Racconti d’Estate”, venerdì 24 Maggio 2024 alle ore 18.30 presso il Centro Polifunzionale “Giovani Più” di Coperchia, dove si esibirà il violoncellista e compositore Enrico Melozzi, che è anche direttore d’orchestra al 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐑𝐞𝐦𝐨. 𝐀𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐢 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚𝐧𝐨.

Interverranno il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, e il direttore di DLiveMedia Roberto Vargiu. Il dibattito con il noto violoncellista e compositore verrà moderato dal blogger e autore Pino Cuozzo.

L’ospite, poi, si esibirà in una composizione musicale attraverso il suo amato violoncello per allietare il pubblico presente in sala.