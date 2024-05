Luna Piena dei Fiori: ecco quando vederla

di Rita Milione

È in arrivo la Luna Piena dei Fiori di maggio. In questo caso, le ragioni del nome sono piuttosto ovvie: si tratta di un riferimento al fatto che maggio è il mese in cui, nell’emisfero settentrionale, la natura esplode in una profusione di fiori. Questa Luna Piena, tuttavia, era anche detta dai nativi “Luna del Latte”, probabilmente perché in maggio i pascoli sono particolarmente verdeggianti, e mucche e pecore, cibandosi della loro erba, producono un latte eccezionalmente ricco di nutrienti.

Luna Piena sarà raggiunta esattamente alle 15:53 del 23 maggio, pertanto non potremo ammirarla con i nostri occhi. La Luna, infatti, in Italia sorgerà nel cielo sudorientale soltanto la sera. A Napoli, ad esempio, dovremo attendere le 20:43, a Roma le 20:54, mentre a Milano le 21:23. Tra chi dovrà aspettare di più ci sono i torinesi, dato che la Luna si ergerà sulla Mole a partire dalle 21:30 circa.

Nonostante una differenza di circa quattro ore con l’effettivo plenilunio, non c’è da preoccuparsi sulla bellezza dello spettacolo. Il disco lunare, infatti, appare pieno ai nostri occhi per circa tre giorni consecutivi (col momento della Luna Piena al centro), quindi l’evento celeste non sarà assolutamente rovinato. L’unico dubbio è relativo al meteo, considerando la significativa nuvolosità di questi giorni, soprattutto durante la seconda parte della giornata.