Salerno, irregolarità nei lavori: quattro società nei guai

di Antonio Jr. Orrico

Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio, per il periodo di un anno, ai sensi della L. n. 231/2001, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di quattro società di capitali operanti nel settore delle costruzioni di edifici residenziali e dell’installazione, riparazione e manutenzione di ascensori.

Secondo la ricostruzione operata dal GIP, che ha condiviso l’impostazione della richiesta di questo Ufficio, sulla base delle risultanze emerse da consulenze tecniche e dalle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e dalla Sezione di Polizia giudiziaria-Aliquota Polizia di Stato, due delle società destinatarie misura cautelare interdittiva, “Costruzione Barozzi S.p.A.” e “Passarelli S.p.A.”, facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell’ appalto relativo ai “Lavori di realizzazione dei nuovi Uffici Giudiziari — Cittadella Giudiziaria di Salerno — 2 0 stralcio — completamento, C.I.G. 5908080DD6″, non avrebbero adottato e, comunque, efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei ad impedire che i rispettivi legali rappresentanti fornissero beni diversi per natura, ordine, qualità e prestazioni, da quelli indicati nel contratto di appalto e nell ‘adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti.

Le altre due società destinatarie della misura interdittiva, “Euroascensori Service S.r.l.“, incaricata della installazione di impianti elevatori, e “Hacca Impianti S.r.l.“, affidataria del servizio di manutenzione degli ascensori, non avrebbero adottato e, comunque, efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei ad impedire che i rispettivi legali rappresentanti effettuassero una non corretta installazione di impianti elevatori e non effettuassero le prestazioni di manutenzione previste dal contratto.

Come noto, si tratta di una specifica forma di responsabilità amministrativa ascrivibile agli Enti forniti di personalità giuridica in relazione ad alcuni reati tassativamente indicati dal legislatore commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (cd. “apicali”) o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (cd. “sottoposti”), i quali non devono avere agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nei casi ulteriori del procedimento.