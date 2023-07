Alfa a Giffoni: il cantante rinato dopo la pandemia

di Attilio Senatore

Il giovanissimo Andrea De Filippi, in arte Alfa, arriva a Giffoni per esibirsi nella seconda serata del Giffoni Music Concept. In vetta alle classifiche musicali italiane, il suo ultimo singolo “Bellissimissima” è una vera e propria hit di questa estate.

Alfa: tra musica e rinascita dopo la pandemia

Genovese fortemente legato alle tradizioni del cantautorato ligure, “con mio padre ascoltavo De André e Gino Paoli”, Andrea ci parla del suo legame con la terra in cui è nata la sua passione per la musica: “i miei primi brani li ho scritti passeggiando al mare”. Dalle prime canzoni è arrivato poi un successo che non ha visto più confini o limiti, il suo singolo “Cin Cin” ha su Spotify più di cento milioni di streaming e tutta la sua discografia mette in luce la grande qualità di canzoni che sono state in grado di raggiungere il grande pubblico.

Lo stop del tour con il Covid, nonostante le difficoltà anche personali affrontate in quel periodo, non lo ha fermato: “molti dei miei brani lì ho scritti durante la pandemia”. A distanza di due anni, possiamo senz’altro dire che l’ispirazione avuta anche in un periodo così buio non ha deluso le aspettative dei fan e si è dimostrata vincente. Sull’amore dice di non avere ancora compreso la ricetta di una relazione duratura, ma almeno oggi ciò che conta è che finalmente per Alfa torna la magia dei concerti e il forte abbraccio del pubblico.

Ecco il link dell’intervista: Alfa a Giffoni