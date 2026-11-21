di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione della serie Presunto innocente debutta su Apple TV il 19 febbraio 2027 con due episodi. Gli otto episodi totali escono poi uno ogni venerdì, fino al finale del 2 aprile 2027. Protagonisti sono Rachel Brosnahan e Matthew Rhys, che interpretano un’avvocata e un procuratore distrettuale sposati.

I punti chiave La seconda stagione di Presunto innocente debutta su Apple TV il 19 febbraio 2027 con due episodi.

La seconda stagione di Presunto innocente conta otto episodi e ha il finale previsto il 2 aprile 2027.

Rachel Brosnahan interpreta Lelia Reynolds, avvocata penalista emergente che in aula affronta il marito, procuratore distrettuale interpretato da Matthew Rhys.

La seconda stagione di Presunto innocente è tratta da Dissection of a Murder, il thriller giudiziario d’esordio di Jo Murray.

David E. Kelley è showrunner e sceneggiatore della seconda stagione di Presunto innocente.

La seconda stagione di Presunto innocente debutta su Apple TV il 19 febbraio 2027 con due episodi. Apple TV ha diffuso il teaser trailer dei nuovi otto episodi, e il finale è previsto il 2 aprile 2027.

Quando escono gli episodi di Presunto innocente 2

La seconda stagione di Presunto innocente conta otto episodi. I primi due arrivano in streaming su Apple TV il 19 febbraio 2027, poi esce un episodio ogni venerdì.

Appuntamento Data Episodi Debutto su Apple TV 19 febbraio 2027 2 episodi Finale di stagione 2 aprile 2027 1 episodio

Una storia nuova: Rachel Brosnahan contro Matthew Rhys in tribunale

Presunto innocente è una serie antologica, e la seconda stagione racconta un caso di omicidio completamente inedito. È tratta da Dissection of a Murder, il thriller giudiziario d’esordio di Jo Murray.

La protagonista è Lelia Reynolds, interpretata da Rachel Brosnahan: è un’avvocata penalista emergente. In aula deve affrontare il marito, procuratore distrettuale, interpretato da Matthew Rhys.

Il processo rischia di distruggere sia le carriere sia il matrimonio dei due. Rhys ha stabilito un record ai più recenti Emmy Awards: è il primo attore a vincere due statuette come miglior protagonista nella stessa edizione.

Il cast e chi c’è dietro la serie

Accanto a Brosnahan e Rhys recitano Courtney B. Vance, Fiona Shaw, Jack Reynor e Lesley-Ann Brandt. Judith Light compare in una partecipazione speciale.

Lo showrunner e sceneggiatore è David E. Kelley, che ha prodotto la serie con la sua David E. Kelley Productions. Con lui lavorano J.J. Abrams, con Bad Robot Productions, e Warner Bros. Television.

Rachel Brosnahan è anche produttrice esecutiva della stagione. Jo Murray, autrice del romanzo, è co-executive producer.

Cosa resta della prima stagione

La prima stagione di Presunto innocente aveva come protagonista Jake Gyllenhaal. L’attore resta nel progetto come executive producer, tramite Nine Stories.

Scott Turow, autore del romanzo da cui è nata la prima stagione, è ancora presente come co-executive producer. Gli altri produttori esecutivi sono Matthew Tinker, Rachel Rusch Rich, Dee Johnson e Dustin Thomason.

Domande frequenti Quando esce Presunto innocente 2 su Apple TV? La seconda stagione di Presunto innocente debutta su Apple TV il 19 febbraio 2027. Al debutto escono due episodi, poi arriva un episodio ogni venerdì. Quanti episodi ha la seconda stagione di Presunto innocente? La seconda stagione di Presunto innocente ha otto episodi. Il finale di stagione è previsto il 2 aprile 2027. Chi sono i protagonisti di Presunto innocente 2? I protagonisti della seconda stagione di Presunto innocente sono Rachel Brosnahan e Matthew Rhys. Brosnahan interpreta Lelia Reynolds, avvocata penalista emergente, mentre Rhys interpreta suo marito, procuratore distrettuale che in aula è il suo avversario. Presunto innocente 2 è tratto da un libro? Sì, la seconda stagione di Presunto innocente è tratta da Dissection of a Murder, il thriller giudiziario d’esordio di Jo Murray. Racconta un caso di omicidio completamente inedito, perché la serie è antologica. Jake Gyllenhaal è nella seconda stagione di Presunto innocente? Jake Gyllenhaal, protagonista della prima stagione, non è nel cast della seconda. Resta però nel progetto come executive producer, tramite la società Nine Stories.

Immagine di repertorio

Fonte: Universal Movies