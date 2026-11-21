di Redazione ZON

In sintesi. Per cambiare soltanto una zona di un’immagine in ChatGPT Images si apre l’editor, si preme «Seleziona», si evidenzia l’area con il pennello e si descrive la modifica in chat, indicando anche cosa non cambiare. Secondo la guida di OpenAI, verificata a novembre 2026, la modifica può estendersi oltre l’area scelta, quindi va controllata l’intera immagine.

I punti chiave OpenAI avverte che l’evidenziazione dello strumento Seleziona non è sempre precisa e che la modifica può estendersi oltre l’area scelta.

Sull’app mobile di ChatGPT bisogna premere «Avanti» dopo aver evidenziato l’area e prima di scrivere la richiesta; da computer questo passaggio non c’è.

La guida di OpenAI prevede due metodi: selezionare l’area con lo strumento oppure descrivere la modifica in chat nominando l’area.

La richiesta efficace in chat ha due parti: la modifica da fare e l’indicazione di cosa deve restare identico.

OpenAI non pubblica un numero ufficiale di immagini o modifiche consentite per nessun piano di ChatGPT.

Si apre l’immagine nell’editor di ChatGPT, si preme «Seleziona», si evidenzia con il pennello la zona da cambiare e si descrive la modifica in chat. OpenAI avverte però che l’evidenziazione non è sempre precisa e la modifica può estendersi oltre l’area scelta. Per questo conviene scrivere anche cosa deve restare identico e controllare l’intera immagine prima di salvare.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e cosa serve?

Serve ChatGPT, da web o da app, con ChatGPT Images, la funzione per creare e modificare immagini. Funziona su un’immagine generata da ChatGPT oppure su una tua, che puoi caricare. Il vecchio DALL·E non serve più: per creare o modificare immagini si usa ChatGPT Images.

Il piano gratuito è descritto da OpenAI come «limitato», ma l’azienda non pubblica un numero di immagini per giorno o per ora per nessun piano. La disponibilità delle funzioni può cambiare con piano, paese e app. La pagina d’aiuto consultata non indica differenze per lo strumento di selezione.

Come si modifica solo una parte di un’immagine da computer?

Questi sono i passaggi dalla versione web, nell’ordine indicato dalla guida ufficiale di OpenAI.

Apri ChatGPT dal sito o dall’app. Dalla barra laterale scegli «Immagini». In alternativa, in una chat seleziona «Altro» e poi «Immagini». Scegli l’immagine da modificare: una già generata da ChatGPT Images oppure una caricata da te. Apri l’editor selezionando l’immagine nella conversazione o nella sezione «Immagini». Nell’editor seleziona «Seleziona». Con il pennello evidenzia la zona da cambiare. Con il cursore regoli la dimensione dello strumento; con «Annulla» e «Ripeti» correggi le selezioni. Nel pannello della conversazione descrivi la modifica per l’area evidenziata e indica cosa deve restare invariato. Controlla l’intera immagine, anche fuori dall’area evidenziata. Se il risultato non va bene, seleziona «Annulla» per ricominciare. Se va bene, seleziona «Salva».

OpenAI elenca i pulsanti ma non ne descrive la posizione sullo schermo. Alcune guide collocano «Seleziona» in alto a destra nella schermata a tutto schermo: è un’indicazione non confermata dalla pagina ufficiale, quindi cerca il pulsante per nome.

E da smartphone la procedura cambia?

Sì, c’è un passaggio in più. Sull’app mobile devi premere «Avanti» dopo aver evidenziato l’area, prima di scrivere la richiesta. Da computer questo passaggio non c’è.

Apri a schermo intero un’immagine generata da ChatGPT Images. Seleziona «Modifica». Seleziona «Seleziona» ed evidenzia la parte da cambiare. Al termine delle selezioni, seleziona «Avanti». Descrivi la modifica nella conversazione, poi controlla il risultato e seleziona «Salva» quando va bene.

Cosa scrivere in chat per non cambiare il resto?

La documentazione di ChatGPT consiglia di dire esattamente cosa deve cambiare e cosa deve restare uguale. Una richiesta efficace ha quindi due parti: la modifica e il divieto di toccare il resto.

Esempio, per una foto di un soggiorno in cui hai evidenziato il divano:

«Cambia il colore del divano evidenziato in verde salvia. Non modificare le persone, lo sfondo, le luci né le scritte.»

Se nella foto ci sono più persone e ne vuoi cambiare una sola, nomina chi non va toccato, per esempio «non modificare le altre persone». Sono esempi di formulazione, non una procedura garantita da OpenAI: non esiste una dichiarazione ufficiale su come ottenere un resto identico.

Posso modificare senza usare la selezione?

Sì. La guida ufficiale prevede due strade: selezionare l’area con lo strumento oppure saltare la selezione e descrivere la modifica direttamente nel pannello della conversazione. In questo caso devi indicare l’area interessata nel testo della richiesta.

Metodo Cosa fai Attenzione Con «Seleziona» Evidenzi la zona con il pennello e descrivi la modifica in chat Il bordo della modifica può non coincidere con la selezione Senza selezione Descrivi la modifica nella conversazione e nomini l’area Più la descrizione è precisa, meglio è: indica anche cosa non cambiare «Proporzioni» Cambi solo il formato dell’immagine dall’editor L’immagine viene rigenerata con proporzioni diverse

Il resto dell’immagine resta davvero identico?

Non è garantito. La guida di OpenAI avverte che l’evidenziazione non è sempre precisa e che le modifiche possono estendersi oltre l’area selezionata. Alcuni articoli sostengono che ChatGPT lavori solo sulla zona scelta e lasci intatto il resto: la posizione più prudente è quella dell’azienda.

Per questo, dopo ogni modifica, confronta il risultato con l’originale. Guarda con attenzione volti, mani e scritte, dove le differenze si notano di più.

Come ridurre il rischio

Scrivi sempre cosa deve restare uguale. Regola la dimensione del pennello con il cursore e usa «Annulla» e «Ripeti» finché l’area è giusta. Una vecchia indicazione di OpenAI, riferita a DALL·E, suggeriva di lasciare un po’ di area selezionata attorno alla parte da cambiare: non è verificato per le versioni attuali, ma puoi provare.

Posso modificare una foto mia, non generata da ChatGPT?

Sì. La guida ufficiale dice che si può caricare un’immagine esistente e poi descrivere la modifica. La procedura da smartphone descritta da OpenAI parte però da un’immagine generata da ChatGPT Images: per le foto caricate dall’app, la pagina non specifica i passaggi.

Cosa faccio se lo strumento non compare?

La disponibilità può dipendere dal piano, dal paese e dall’app, e OpenAI non indica un elenco di differenze. Un tutorial non ufficiale suggerisce di aggiornare l’app ChatGPT oppure di riprovare dal sito con lo stesso account. Non è un consiglio di OpenAI, ma è un tentativo senza rischi.

Anche sulla versione del modello c’è incertezza. La pagina d’aiuto in inglese cita ChatGPT Images 2.6, che mantiene meglio i dettagli da una modifica all’altra. Una copia della stessa pagina parla ancora di Images 2.5, e la pagina italiana non indica la versione.

Quante modifiche posso fare?

OpenAI non ha reso noto un numero ufficiale di immagini o modifiche per piano. Le cifre che circolano online sono segnalazioni di utenti, discordano tra loro e possono cambiare, quindi non conviene farci affidamento. Se arrivi al limite, ChatGPT te lo segnalerà: per i dettagli del tuo account guarda le impostazioni dell’app.

Domande frequenti Come si modifica solo una parte di un’immagine con ChatGPT? Si apre l’immagine nell’editor di ChatGPT Images, si preme «Seleziona» e si evidenzia con il pennello la zona da cambiare. Poi si descrive la modifica nella conversazione, si controlla l’intera immagine e si preme «Salva» se il risultato va bene. Cosa scrivere in chat per non cambiare il resto dell’immagine? La documentazione di ChatGPT consiglia di dire esattamente cosa deve cambiare e cosa deve restare uguale. Un esempio è: «Cambia il colore del divano evidenziato in verde salvia. Non modificare le persone, lo sfondo, le luci né le scritte.» È una formulazione d’esempio, non una procedura garantita da OpenAI. ChatGPT modifica solo l’area selezionata? Non è garantito. OpenAI avverte che l’evidenziazione non è sempre precisa e che le modifiche possono estendersi oltre l’area selezionata. Dopo ogni modifica conviene confrontare il risultato con l’originale, guardando con attenzione volti, mani e scritte. Come si modifica una parte di un’immagine con ChatGPT da smartphone? Nell’app si apre a schermo intero un’immagine generata da ChatGPT Images, si seleziona «Modifica», poi «Seleziona», e si evidenzia la parte da cambiare. Al termine si preme «Avanti», si descrive la modifica in chat e si preme «Salva» quando il risultato va bene. Quante immagini si possono modificare con ChatGPT gratis? OpenAI descrive il piano gratuito come «limitato», ma non pubblica un numero di immagini per giorno o per ora per nessun piano. Le cifre che circolano online sono segnalazioni di utenti e discordano tra loro. Se si arriva al limite, ChatGPT lo segnala.

Fonte: OpenAI Help Center (italiano) – Immagini in ChatGPT · OpenAI Help Center (inglese) – Images in ChatGPT · OpenAI Help Center (copia help-lb) – Images in ChatGPT · ChatGPT Learn – Image generation (documentazione) · Aranzulla.it · Aipia.it · 01net.it · Fello AI (limiti per piano) · Digital Trends · Erika Taranto (blog) · Soluzionecomputer.it · ChatGPT Plus Image Generation: Limits & Guide (2026) · NOTIZIE DALL’ARENA n. 75 – La guida definitiva alla nuova funzione CREA IMMAGINE di ChatGPT · How To Edit & Improve Images with ChatGPT! – Tech How