di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di sabato 21 novembre 2026 (ore 13:00) sono 01, 10, 13, 24, 49. Numeri Extra: 08, 21, 43, 44, 45.

I punti chiave Numeri vincenti: 01, 10, 13, 24, 49

Extra: 08, 21, 43, 44, 45

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di sabato 21 novembre 2026 (ore 13:00), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 21/11/2026 ore 13:00: i numeri

Numeri vincenti 01 10 13 24 49 Extra 08 21 43 44 45

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma oggi alle ore 20:30.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it