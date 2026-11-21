di Redazione ZON

In sintesi. Guendalina Tavassi, concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5, ha lasciato temporaneamente la Casa. La produzione ha comunicato l’uscita la sera del 20 novembre 2026 sui canali social ufficiali, indicando motivi personali. Nel pomeriggio del 20 novembre 2026 Tavassi era caduta durante un gioco con Giulia Provvedi, ma la produzione non ha indicato alcun legame.

I punti chiave Guendalina Tavassi ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello Vip, come comunicato dalla produzione la sera del 20 novembre 2026.

La produzione del Grande Fratello Vip ha indicato come motivo soltanto “motivi personali” e non ha specificato altro.

Nel pomeriggio del 20 novembre 2026 Guendalina Tavassi è caduta e ha battuto la testa sul pavimento durante un gioco con Giulia Provvedi.

Guendalina Tavassi è una delle tre concorrenti già in finale, insieme a Marina La Rosa e Giulia Provvedi.

La semifinale del Grande Fratello Vip su Canale 5 è fissata per lunedì 23 novembre 2026 e la finale per il 30 novembre 2026.

Guendalina Tavassi ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello Vip. La produzione del reality di Canale 5 lo ha comunicato la sera di venerdì 20 novembre 2026 sui propri canali social ufficiali, indicando “motivi personali”.

La caduta del 20 novembre 2026 durante un gioco con Giulia Provvedi

Nel pomeriggio del 20 novembre 2026 Guendalina Tavassi è caduta nella Casa durante un momento di gioco con Giulia Provvedi. Tavassi si è lanciata su Provvedi per abbracciarla, le due hanno perso l’equilibrio e Tavassi ha battuto la testa sul pavimento.

Dopo la caduta alcuni concorrenti, tra cui Marina La Rosa, si sono avvicinati a Guendalina Tavassi per sincerarsi delle sue condizioni. La regia ha poi cambiato inquadratura, quindi gli spettatori non hanno visto tutti i momenti successivi. Le immagini dell’incidente sono circolate sui social.

Perché l’uscita dalla Casa non è collegata ufficialmente alla caduta

La produzione del Grande Fratello Vip non ha specificato il motivo dell’allontanamento di Guendalina Tavassi. In una ricostruzione l’uscita “pare” collegata alla caduta, mentre un’altra sottolinea che non ci sono elementi sufficienti per affermarlo.

Sulle conseguenze dell’incidente non risultano comunicazioni ufficiali. Il comunicato parla soltanto di “motivi personali” e di un’uscita temporanea.

Cosa dicono i fan di Guendalina Tavassi sui social

Dopo la caduta, sul social X diversi utenti hanno espresso preoccupazione per Guendalina Tavassi. Un commento recita: “Secondo me dovevano portarla subito a fare accertamenti perché ha preso una botta fortissima in testa”.

Un altro messaggio, sempre su X, dice: “Speriamo nulla di grave la botta è stata forte”. L’attenzione del pubblico si è così spostata sulle condizioni della concorrente e sulla possibilità di rivederla nella Casa.

Semifinale e finale: gli appuntamenti a cui Tavassi può ancora partecipare

Guendalina Tavassi è una delle tre concorrenti che hanno già conquistato un posto in finale, insieme a Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Il suo percorso nella Casa ha incluso un acceso scontro con Valeria Marini, poi affrontato in diretta.

La produzione ha specificato che l’uscita di Tavassi è temporanea. Restano in calendario due serate decisive del Grande Fratello Vip su Canale 5.

Appuntamento Data Semifinale lunedì 23 novembre 2026 Finale 30 novembre 2026

Domande frequenti Perché Guendalina Tavassi ha lasciato la Casa del GF Vip? La produzione del Grande Fratello Vip ha comunicato la sera del 20 novembre 2026 sui propri canali social ufficiali che Guendalina Tavassi esce per “motivi personali”. La produzione ha parlato di uscita temporanea e non ha specificato altri motivi. Guendalina Tavassi è uscita dal GF Vip per la caduta? Non c’è una conferma ufficiale. Nel pomeriggio del 20 novembre 2026 Guendalina Tavassi è caduta e ha battuto la testa, ma la produzione del Grande Fratello Vip parla solo di “motivi personali”. Sulle conseguenze della caduta non risultano comunicazioni ufficiali. Come è caduta Guendalina Tavassi al GF Vip? Il 20 novembre 2026, durante un momento di gioco, Guendalina Tavassi si è lanciata su Giulia Provvedi per abbracciarla. Le due hanno perso l’equilibrio e Tavassi ha battuto la testa sul pavimento della Casa. Guendalina Tavassi è in finale al GF Vip? Sì, Guendalina Tavassi è una delle tre concorrenti che hanno già conquistato un posto in finale, insieme a Marina La Rosa e Giulia Provvedi. La produzione ha specificato che la sua uscita dalla Casa è temporanea. Quando sono la semifinale e la finale del GF Vip 2026? La semifinale del Grande Fratello Vip va in onda lunedì 23 novembre 2026 su Canale 5. La finale è fissata per il 30 novembre 2026.

Fonte: BadTaste · Nonsolocalcio (Adnkronos)