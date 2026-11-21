Oroscopo Branko sabato 21 novembre 2026: Leone e Sagittario i più fortunati, le previsioni per i 12 segni
In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per sabato 21 novembre 2026, i segni più fortunati sono Leone e Sagittario. Con la Luna in Ariete e Giove protagonisti, l’astrologo Branko prevede un weekend promettente per i segni di Fuoco, mentre Cancro, Vergine, Bilancia e Capricorno devono gestire tensioni. Sono previsioni astrologiche.
I punti chiave
- Secondo l’oroscopo di Branko, i segni più fortunati di sabato 21 novembre 2026 sono due: Leone e Sagittario.
- Per Branko la Luna in Ariete favorisce iniziative, incontri e nuove opportunità il 21 novembre 2026.
- Nell’oroscopo di Branko i Gemelli hanno fortuna negli affari e grandi emozioni sentimentali, mentre l’Acquario vive un weekend positivo per amore, amicizie e famiglia.
- Branko indica tensioni o pazienza per quattro segni: Cancro, Vergine, Bilancia e Capricorno.
- Per il Capricorno Branko prevede un miglioramento da domenica 22 novembre 2026.
Secondo l’oroscopo di Branko per sabato 21 novembre 2026, la Luna in Ariete favorisce iniziative, incontri e nuove opportunità. Il weekend è promettente per i segni di Fuoco, mentre altri segni affrontano qualche tensione familiare e professionale.
Leone e Sagittario sono i segni più fortunati del 21 novembre 2026
Per Branko il Leone vive una giornata particolarmente fortunata per affari, investimenti e iniziative professionali. Giove e Luna sostengono il successo. Sono previsioni astrologiche, non indicazioni finanziarie.
Branko colloca il Sagittario tra i segni più fortunati della giornata. Venere, Marte e Giove favoriscono amore, passione, matrimonio e affari.
Gemelli e Acquario hanno l’amore dalla loro parte
Nell’oroscopo di Branko i Gemelli hanno fortuna negli affari e grandi emozioni sentimentali. Amicizie e famiglia regalano forza ai Gemelli, con possibili momenti di intensa passione.
Branko prevede per l’Acquario un weekend positivo per amore, amicizie e famiglia. All’Acquario promette nuove emozioni e prospettive professionali incoraggianti.
Cancro, Vergine, Bilancia e Capricorno devono gestire tensioni e pazienza
Per Branko il Cancro trova il sostegno di Sole e Mercurio su lavoro e finanze. La Luna però crea nervosismo, e secondo l’astrologo il dialogo può aiutare a superare le incomprensioni.
Nell’oroscopo di Branko la Vergine deve prendere decisioni importanti in famiglia e nelle questioni personali. L’amore passa temporaneamente in secondo piano e Branko invita a fare attenzione agli accordi.
Branko scrive che per la Bilancia Venere protegge i sentimenti, ma la Luna opposta invita alla pazienza. Le prospettive di lavoro sono buone e vanno evitate le discussioni inutili.
Per il Capricorno Branko prevede qualche tensione familiare e stanchezza, con prudenza negli spostamenti. Da domenica 22 novembre 2026 le stelle promettono un miglioramento.
Ariete, Toro, Scorpione e Pesci tra contatti, collaborazioni e creatività
Nelle previsioni di Branko l’Ariete ha una Luna favorevole, con energia e determinazione. Giove sostiene fortuna e iniziative, e in serata c’è spazio per l’amore e i sentimenti.
Secondo Branko il Toro riprende la vita sociale, con nuovi contatti utili anche negli affari. L’astrologo consiglia prudenza nelle collaborazioni e attenzione alla gelosia in amore.
Per lo Scorpione Branko indica nuove collaborazioni e opportunità professionali. Urano favorisce cambiamenti interessanti e in amore sono possibili sorprese.
Nell’oroscopo di Branko i Pesci vedono Giove valorizzare creatività e talento, con successo professionale. Sono possibili attrazioni improvvise e incontri stimolanti.
Domande frequenti
Quali sono i segni più fortunati il 21 novembre 2026?
Secondo l’oroscopo di Branko, i segni più fortunati di sabato 21 novembre 2026 sono il Leone e il Sagittario. Per il Leone Branko prevede fortuna in affari, investimenti e iniziative professionali, per il Sagittario amore, passione, matrimonio e affari.
Cosa prevede l’oroscopo di Branko per il Leone il 21 novembre 2026?
Branko prevede per il Leone una giornata particolarmente fortunata per affari, investimenti e iniziative professionali. Secondo l’astrologo, Giove e Luna sostengono il successo. Sono previsioni astrologiche, non indicazioni finanziarie.
Cosa prevede Branko per l’amore dei Gemelli e dell’Acquario nel weekend del 21 novembre 2026?
Nell’oroscopo di Branko i Gemelli hanno grandi emozioni sentimentali e possibili momenti di intensa passione. All’Acquario Branko prevede un weekend positivo per amore, amicizie e famiglia, con nuove emozioni.
Quando migliora la situazione per il Capricorno secondo Branko?
Secondo Branko il Capricorno affronta il 21 novembre 2026 qualche tensione familiare e stanchezza, e deve essere prudente negli spostamenti. Da domenica 22 novembre 2026 le stelle promettono un miglioramento.
Immagine di repertorio
Lascia un commento