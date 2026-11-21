di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per sabato 21 novembre 2026, i segni più fortunati sono Leone e Sagittario. Con la Luna in Ariete e Giove protagonisti, l’astrologo Branko prevede un weekend promettente per i segni di Fuoco, mentre Cancro, Vergine, Bilancia e Capricorno devono gestire tensioni. Sono previsioni astrologiche.

I punti chiave Secondo l’oroscopo di Branko, i segni più fortunati di sabato 21 novembre 2026 sono due: Leone e Sagittario.

Per Branko la Luna in Ariete favorisce iniziative, incontri e nuove opportunità il 21 novembre 2026.

Nell’oroscopo di Branko i Gemelli hanno fortuna negli affari e grandi emozioni sentimentali, mentre l’Acquario vive un weekend positivo per amore, amicizie e famiglia.

Branko indica tensioni o pazienza per quattro segni: Cancro, Vergine, Bilancia e Capricorno.

Per il Capricorno Branko prevede un miglioramento da domenica 22 novembre 2026.

Secondo l’oroscopo di Branko per sabato 21 novembre 2026, la Luna in Ariete favorisce iniziative, incontri e nuove opportunità. Il weekend è promettente per i segni di Fuoco, mentre altri segni affrontano qualche tensione familiare e professionale.

Leone e Sagittario sono i segni più fortunati del 21 novembre 2026

Per Branko il Leone vive una giornata particolarmente fortunata per affari, investimenti e iniziative professionali. Giove e Luna sostengono il successo. Sono previsioni astrologiche, non indicazioni finanziarie.

Branko colloca il Sagittario tra i segni più fortunati della giornata. Venere, Marte e Giove favoriscono amore, passione, matrimonio e affari.

Gemelli e Acquario hanno l’amore dalla loro parte

Nell’oroscopo di Branko i Gemelli hanno fortuna negli affari e grandi emozioni sentimentali. Amicizie e famiglia regalano forza ai Gemelli, con possibili momenti di intensa passione.

Branko prevede per l’Acquario un weekend positivo per amore, amicizie e famiglia. All’Acquario promette nuove emozioni e prospettive professionali incoraggianti.

Cancro, Vergine, Bilancia e Capricorno devono gestire tensioni e pazienza

Per Branko il Cancro trova il sostegno di Sole e Mercurio su lavoro e finanze. La Luna però crea nervosismo, e secondo l’astrologo il dialogo può aiutare a superare le incomprensioni.

Nell’oroscopo di Branko la Vergine deve prendere decisioni importanti in famiglia e nelle questioni personali. L’amore passa temporaneamente in secondo piano e Branko invita a fare attenzione agli accordi.

Branko scrive che per la Bilancia Venere protegge i sentimenti, ma la Luna opposta invita alla pazienza. Le prospettive di lavoro sono buone e vanno evitate le discussioni inutili.

Per il Capricorno Branko prevede qualche tensione familiare e stanchezza, con prudenza negli spostamenti. Da domenica 22 novembre 2026 le stelle promettono un miglioramento.

Ariete, Toro, Scorpione e Pesci tra contatti, collaborazioni e creatività

Nelle previsioni di Branko l’Ariete ha una Luna favorevole, con energia e determinazione. Giove sostiene fortuna e iniziative, e in serata c’è spazio per l’amore e i sentimenti.

Secondo Branko il Toro riprende la vita sociale, con nuovi contatti utili anche negli affari. L’astrologo consiglia prudenza nelle collaborazioni e attenzione alla gelosia in amore.

Per lo Scorpione Branko indica nuove collaborazioni e opportunità professionali. Urano favorisce cambiamenti interessanti e in amore sono possibili sorprese.

Nell’oroscopo di Branko i Pesci vedono Giove valorizzare creatività e talento, con successo professionale. Sono possibili attrazioni improvvise e incontri stimolanti.

Domande frequenti Quali sono i segni più fortunati il 21 novembre 2026? Secondo l’oroscopo di Branko, i segni più fortunati di sabato 21 novembre 2026 sono il Leone e il Sagittario. Per il Leone Branko prevede fortuna in affari, investimenti e iniziative professionali, per il Sagittario amore, passione, matrimonio e affari. Cosa prevede l’oroscopo di Branko per il Leone il 21 novembre 2026? Branko prevede per il Leone una giornata particolarmente fortunata per affari, investimenti e iniziative professionali. Secondo l’astrologo, Giove e Luna sostengono il successo. Sono previsioni astrologiche, non indicazioni finanziarie. Cosa prevede Branko per l’amore dei Gemelli e dell’Acquario nel weekend del 21 novembre 2026? Nell’oroscopo di Branko i Gemelli hanno grandi emozioni sentimentali e possibili momenti di intensa passione. All’Acquario Branko prevede un weekend positivo per amore, amicizie e famiglia, con nuove emozioni. Quando migliora la situazione per il Capricorno secondo Branko? Secondo Branko il Capricorno affronta il 21 novembre 2026 qualche tensione familiare e stanchezza, e deve essere prudente negli spostamenti. Da domenica 22 novembre 2026 le stelle promettono un miglioramento.