di Redazione ZON

In sintesi. Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata nel 2018 negli studi di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, sono diventati genitori. Il figlio Edoardo Romeo è nato il 17 novembre 2026 e la coppia ha mostrato la notizia su Instagram il 20 novembre 2026.

I punti chiave Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono diventati genitori di Edoardo Romeo, nato il 17 novembre 2026.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno pubblicato su Instagram le foto con il neonato il 20 novembre 2026, tre giorni dopo la nascita.

La storia tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin è nata negli studi di Uomini e Donne nel 2018 e dura da otto anni.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati il 31 luglio 2025.

Edoardo Romeo è il primo figlio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, la coppia nata nel dating show Uomini e Donne, sono diventati genitori. Il figlio Edoardo Romeo è nato il 17 novembre 2026 e la notizia è arrivata su Instagram il 20 novembre 2026.

Il post con le foto di Angela e Paolo con il neonato

Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno pubblicato sui loro profili Instagram una serie di foto in cui tengono in braccio il bambino appena nato. Il post è comparso il 20 novembre 2026, tre giorni dopo la nascita.

La coppia ha scelto di vivere i primi giorni con il figlio in intimità, prima di condividere la notizia con i follower. La dedica che accompagna le foto dice:

Non so come sia possibile amare così tanto qualcuno che conosci da così poco. Stiamo esplodendo d’amore. Edoardo Romeo Crivellin, benvenuto bimbo nostro (17/11/26).

In poche ore il post ha raccolto migliaia di messaggi di auguri da parte dei fan e di diversi ex volti del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Dal 2018 a Uomini e Donne al matrimonio del 31 luglio 2025

Angela Caloisi, ex corteggiatrice del dating show, e Paolo Crivellin stanno insieme da otto anni. La loro storia è nata negli studi di Uomini e Donne nel 2018.

Il matrimonio è stato celebrato il 31 luglio 2025. Edoardo Romeo è il primo figlio della coppia.

Nel corso degli anni Angela e Paolo hanno condiviso con i fan momenti di vita quotidiana, mantenendo però il massimo riserbo sulla vita privata. Dopo il matrimonio, la nascita del figlio è il nuovo passo della loro storia.

Domande frequenti Quando è nato Edoardo Romeo, figlio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin? Edoardo Romeo è nato il 17 novembre 2026. È il primo figlio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, la coppia conosciuta grazie a Uomini e Donne. Quando hanno annunciato la nascita del figlio Angela Caloisi e Paolo Crivellin? Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno annunciato la nascita su Instagram il 20 novembre 2026, tre giorni dopo l’arrivo di Edoardo Romeo. Hanno scelto di vivere i primi giorni con il figlio in intimità, prima di condividere la notizia con i follower. Da quanto tempo stanno insieme Angela Caloisi e Paolo Crivellin? Angela Caloisi e Paolo Crivellin stanno insieme da otto anni. La loro storia è nata nel 2018 negli studi di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Quando si sono sposati Angela Caloisi e Paolo Crivellin? Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno celebrato il matrimonio il 31 luglio 2025. Edoardo Romeo, nato il 17 novembre 2026, è il loro primo figlio.

Fonte: ComingSoon.it · Isa e Chia