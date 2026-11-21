di Redazione ZON

In sintesi. Max Verstappen (Red Bull) partirà in pole nel Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 di domenica 22 novembre 2026. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche del 21 novembre 2026, in 1’33″893, ma Antonelli ha una penalità di cinque posizioni per il motore e scatterà sesto.

I punti chiave Max Verstappen (Red Bull) partirà in pole nel GP di Las Vegas del 22 novembre 2026, con George Russell (Mercedes) in seconda posizione.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha segnato il miglior tempo in Q3 il 21 novembre 2026 con 1’33″893, ma perde cinque posizioni per il cambio di componenti del motore e parte sesto.

Le due Ferrari sono state eliminate in Q2: Charles Leclerc è stato 11º con 1’35″197 e Lewis Hamilton 12º con 1’35″253.

La Mercedes è campione del mondo Costruttori; la Ferrari è seconda con 510 punti e la Red Bull terza con 415, 17 più della McLaren, quarta con 398.

Il GP di Las Vegas, 50 giri, si corre domenica 22 novembre 2026 alle 5.00 ora italiana su Sky Sport F1 (canale 207) e NOW, con differita su TV8 alle 17.15.

Max Verstappen partirà in pole nel GP di Las Vegas del 22 novembre 2026: Andrea Kimi Antonelli ha fatto il miglior tempo in qualifica, ma ha una penalità di cinque posizioni e scatterà sesto.

Come Antonelli ha firmato il giro più veloce

Nella Q3 del 21 novembre 2026 Antonelli (Mercedes) ha girato in 1’33″893. Verstappen (Red Bull) ha chiuso in 1’34″151, George Russell (Mercedes) in 1’34″224 e Lando Norris (McLaren) in 1’34″244.

Antonelli ha preparato l’ultimo tentativo restando dietro a tutti gli altri piloti. Il margine per passare sul traguardo prima della bandiera a scacchi era di circa un secondo. Il pilota Mercedes ha trovato la scia giusta e ha fatto segnare il crono migliore.

Perché la pole va a Verstappen e non ad Antonelli

Antonelli ha cambiato componenti del motore e per questo perde cinque posizioni sulla griglia. Il suo commento: «Ma io voglio vincere». La pole passa a Verstappen, con Russell in seconda posizione.

Russell scattava senza penalità ed era il candidato naturale alla prima casella. Domenica 22 novembre 2026 dovrà vedersela con Verstappen, con cui nelle prove libere c’erano già stati screzi.

La Ferrari eliminata in Q2 con entrambe le vetture

Charles Leclerc ha chiuso la Q2 in 11ª posizione con 1’35″197. Lewis Hamilton è stato 12º con 1’35″253. Entrambe le Ferrari sono fuori dalla Q3 e nella sessione di qualifica non hanno mai ottenuto un risultato peggiore in questa stagione.

Leclerc ha parlato a Sky dopo l’eliminazione: «Prendiamo un secondo sul rettilineo». Nella ricostruzione della sessione, la Ferrari ha pagato errori dei piloti, un deficit di motore e la difficoltà a scaldare le gomme.

Cosa c’è in palio nelle ultime tre gare del Mondiale

I titoli piloti e costruttori sono già assegnati e la Mercedes è campione del mondo Costruttori. Si lotta per il secondo posto: Verstappen ha 279 punti, Russell 262 e Hamilton 261. Leclerc è a 249 e Norris a 246, con 83 punti ancora disponibili.

Tra i costruttori la Ferrari è seconda con 510 punti. La Red Bull è terza con 415 punti, 17 più della McLaren, quarta con 398.

Il venerdì di pioggia e gli orari della gara

Il 20 novembre 2026 la pioggia ha di fatto cancellato la prima sessione di prove libere. Nella seconda Russell ha firmato il miglior tempo in 1:47.272, davanti a Pierre Gasly e a Leclerc. Nelle libere 3 asciutte le Mercedes di Russell e Antonelli sono state le più veloci, davanti a Norris, Leclerc e Franco Colapinto.

Sessione Giorno Orario italiano Canale Qualifiche sabato 21 novembre 2026 5.00-6.00 Sky Sport F1 (canale 207) e NOW Qualifiche (differita) sabato 21 novembre 2026 20.15 TV8 Gara, 50 giri domenica 22 novembre 2026 5.00 Sky Sport F1 (canale 207) e NOW Gara (differita) domenica 22 novembre 2026 17.15 TV8