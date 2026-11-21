di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 in onda su Canale 5 sabato 21 novembre 2026 alle 14:25 circa, Sengul confessa a Zehra di aver avvelenato per errore i propri figli, mentre i cugini Omer e Ogulcan rischiano l’espulsione dall’Istituto Ataman dopo la rissa durante la gara di ballo.

I punti chiave La puntata di Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 sabato 21 novembre 2026 alle 14:25 circa.

Sengul confessa a Zehra di aver avvelenato accidentalmente i propri figli mentre cercava di difendere il matrimonio con Orhan.

Omer e Ogulcan rischiano l’espulsione dall’Istituto Ataman dopo la rissa scoppiata durante la gara di ballo.

Gonul risarcisce Burhan e lo convince a ritirare la denuncia per il furto legato al motorino di Ogulcan.

Gli episodi di Tutto per la mia famiglia sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 di sabato 21 novembre 2026, Sengul confessa a Zehra di aver avvelenato per errore i propri figli, mentre Omer e Ogulcan rischiano l’espulsione dall’Istituto Ataman.

L’episodio va in onda sabato 21 novembre 2026 alle 14:25 circa su Canale 5. La serie turca era ferma il sabato precedente per una pausa. Gli episodi sono disponibili gratuitamente anche su Mediaset Infinity.

Sengul diventa un’eroina tra le detenute e si confida con Zehra

Sengul ottiene il trasferimento di Kadriye, con cui in carcere aveva avuto diversi problemi. Le altre detenute la accolgono con entusiasmo e la acclamano per aver allontanato la compagna.

Il riconoscimento non placa le preoccupazioni di Sengul per la famiglia e per il matrimonio con Orhan. Nei giorni precedenti la donna ha temuto sempre di più la presenza di Gonul accanto al marito, fino a considerare l’ipotesi di evadere.

In questo clima Sengul racconta a Zehra di aver avvelenato accidentalmente i figli mentre cercava di difendere il matrimonio. Sengul era stata arrestata dopo aver avvelenato figli e nipoti nel tentativo di sabotare il ristorante di Gonul. Le anticipazioni non chiariscono quali conseguenze avrà la confessione.

Omer e Ogulcan rischiano l’espulsione dopo la rissa alla gara di ballo

All’Istituto Ataman i due cugini devono affrontare i provvedimenti disciplinari per lo scontro avvenuto durante la gara di ballo, organizzata per scegliere i rappresentanti degli studenti.

Ogulcan aveva imbrattato Omer con della vernice dopo le pressioni di Emir e Tolga. Omer aveva reagito e la competizione era degenerata in rissa. Emir e Tolga sperano che la punizione sia molto severa.

Asiye e Doruk cercano di riportare Aybike e Omer alla gara di ballo

Aybike è sempre più nervosa perché Gonul è molto presente nella vita di Orhan. La ragazza vuole restituire a Gonul il denaro che la donna aveva prestato a Ogulcan per il motorino, così da allontanarla dalla famiglia.

Asiye e Doruk cercano di convincere il preside a riammettere Aybike e Omer alla gara di ballo. Se Aybike vincesse, il premio in denaro le permetterebbe di estinguere il debito del fratello.

Gonul risarcisce Burhan e pesa di più nella famiglia Eren

Ogulcan, dopo essere rimasto intrappolato in una fossa in un cantiere ed essere stato salvato da Omer, deve rispondere anche dell’accusa di Burhan, che lo ritiene responsabile di un furto legato al motorino.

Gonul risarcisce Burhan e lo convince a ritirare la denuncia. Il gesto risolve il problema di Ogulcan, ma aumenta il peso di Gonul tra gli Eren e dà a Sengul un motivo in più per temere di perdere il proprio posto in famiglia.

Domande frequenti A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia sabato 21 novembre 2026? Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 sabato 21 novembre 2026 alle 14:25 circa. Gli episodi sono disponibili gratuitamente anche su Mediaset Infinity. Cosa succede a Sengul nella puntata del 21 novembre 2026 di Tutto per la mia famiglia? In carcere Sengul ottiene il trasferimento di Kadriye e le altre detenute la accolgono con entusiasmo. Poi Sengul racconta a Zehra di aver avvelenato accidentalmente i propri figli mentre cercava di difendere il matrimonio con Orhan. Le anticipazioni non chiariscono quali conseguenze avrà la confessione. Omer e Ogulcan vengono espulsi dall’Istituto Ataman in Tutto per la mia famiglia? Nella puntata del 21 novembre 2026 Omer e Ogulcan rischiano l’espulsione dall’Istituto Ataman e devono affrontare i provvedimenti disciplinari per la rissa avvenuta durante la gara di ballo. Emir e Tolga sperano che la punizione sia molto severa. Le anticipazioni non indicano l’esito. Perché Aybike vuole vincere la gara di ballo in Tutto per la mia famiglia? Se Aybike vincesse la gara di ballo, il premio in denaro le permetterebbe di estinguere il debito del fratello. Asiye e Doruk cercano di convincere il preside a riammettere Aybike e Omer alla gara. Dove vedere Tutto per la mia famiglia in streaming gratis? Gli episodi di Tutto per la mia famiglia sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity. La serie turca va in onda anche su Canale 5, con la puntata del 21 novembre 2026 alle 14:25 circa.

Fonte: kisskiss.it · ComingSoon.it