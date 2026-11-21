di Redazione ZON

In sintesi. Il 21 novembre 2026 Paolo Fox, nell’oroscopo ufficiale diffuso da Radio Lattemiele, vede un weekend di ripartenze e chiarimenti per Ariete, Leone, Sagittario e Pesci. Più delicati Cancro, Bilancia e Acquario, tra tensioni in famiglia, bisticci e gelosie. ZON.it riassume le previsioni di tutti i dodici segni.

I punti chiave Paolo Fox, nell’oroscopo diffuso da Radio Lattemiele, prevede per il 21 novembre 2026 un weekend di ripartenze e chiarimenti.

Il Cancro vive il 21 novembre 2026 una giornata molto delicata nei rapporti affettivi e familiari e deve avere pazienza, calma e sangue freddo.

La Bilancia ha una giornata agitata, con cambi di programma e bisticci, e deve evitare le polemiche con Ariete, Cancro e Toro.

L’Acquario ha un weekend importante per i sentimenti, ma deve fare attenzione a gelosia, possessività e persone troppo negative.

Per la Vergine Paolo Fox indica il 2027 come un anno di grandi scelte; per i Pesci c’è un progetto da portare avanti entro luglio 2027.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 21 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni di questa pagina sono quelle dell’astrologo Paolo Fox, diffuse da Radio Lattemiele nel suo oroscopo ufficiale. ZON.it le riferisce con parole proprie, segno per segno. Per alcuni segni la fonte dice più, per altri meno, e il riassunto ne tiene conto.

♈ Ariete

Giornata di forza e voglia di ripartire, con la spinta ad avviare nuovi progetti. In amore torna il dialogo, con miglioramenti attesi anche a dicembre. Da evitare le parole dette troppo in fretta e gli impegni più faticosi del previsto: Saturno invita a scaricare qualche peso.

♉ Toro

Giornata attiva per chiarire ciò che era rimasto in sospeso. Sul lavoro le questioni professionali richiedono una revisione, perché si ha a che fare con persone un po’ pesanti. Qualcuno potrebbe cercare lo scontro per irritare: meglio non dargli peso.

♊ Gemelli

Tornano creatività, entusiasmo e voglia di stare in compagnia. Sono favoriti gli incontri, le nuove conoscenze e gli accordi di lavoro, mentre nella scelta delle collaborazioni serve un po’ di attenzione.

♋ Cancro

Giornata molto delicata nei rapporti affettivi e familiari, soprattutto se ci sono state polemiche in casa o al lavoro. Va respinta la tentazione di lasciar perdere tutto: servono pazienza, calma e sangue freddo per ritrovare un po’ di serenità.

♌ Leone

Weekend positivo per amore, progetti e nuove iniziative: già da oggi si può pensare a come organizzare la domenica. Tornano energie e fiducia dopo qualche rallentamento. Favoriti incontri e chiarimenti sentimentali, da affrontare prima dell’arrivo di dicembre.

♍ Vergine

Momento favorevole per programmare il futuro, anche quello lontano: il 2027 viene indicato come un anno di grandi scelte, quindi conviene mettersi in gioco e organizzarsi bene. In amore possibili occasioni interessanti; ai cuori solitari si suggerisce di superare le diffidenze.

♎ Bilancia

Giornata un po’ agitata, con cambi di programma e qualche bisticcio. Al segno può toccare il ruolo di paciere tra chi discute, ma serve cautela per non farsi coinvolgere nelle polemiche, soprattutto con Ariete, Cancro e Toro.

♏ Scorpione

Periodo con voglia di rinnovarsi. In amore dicembre promette emozioni e possibili nuovi innamoramenti, per cui già da adesso si guarda al futuro con ottimismo.

♐ Sagittario

Grande entusiasmo e voglia di ripartire. Si spera che il segno abbia in mente un’iniziativa importante, perché sul piano delle idee può risultare produttivo e innovativo rispetto agli altri. Le stelle dell’amore sono promettenti.

♑ Capricorno

Un po’ di stanchezza e in famiglia serve prudenza: meglio evitare discussioni e non caricarsi le responsabilità altrui. Bene il lavoro a contatto con il pubblico.

♒ Acquario

Weekend importante per i sentimenti, ma con attenzione a gelosia, possessività e persone troppo negative, quelle che dicono sempre no. Resta da decidere cosa fare. Stelle un po’ più complicate con Leone e Scorpione.

♓ Pesci

Ripartono i progetti che avevano subito rallentamenti, mentre dicembre si annuncia con possibili nuove opportunità di lavoro e di cuore. Il tempo stringe: entro luglio 2027 c’è un progetto da portare avanti, cercando sostegno nelle persone.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 21 novembre 2026? Paolo Fox prevede un weekend di ripartenze e chiarimenti, con energie in ripresa per segni come Ariete, Leone, Sagittario e Pesci. Qualche attenzione in più è richiesta a Cancro, Bilancia e Acquario. ZON.it riassume le previsioni di tutti i dodici segni. Quali segni devono fare più attenzione il 21 novembre 2026? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i segni più da tenere d’occhio sono Cancro, Bilancia e Acquario. Il Cancro ha una giornata delicata negli affetti e in famiglia, la Bilancia deve evitare di farsi coinvolgere nelle polemiche e l’Acquario deve badare a gelosia e possessività. Anche per il Capricorno in famiglia serve prudenza. Cosa prevede Paolo Fox per i Pesci il 21 novembre 2026? Per i Pesci ripartono i progetti che avevano subito rallentamenti. Dicembre si annuncia con possibili nuove opportunità di lavoro e di cuore. Entro luglio 2027 c’è un progetto da portare avanti, cercando sostegno nelle persone. Da dove vengono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su ZON.it? Le previsioni sono quelle dell’astrologo Paolo Fox diffuse da Radio Lattemiele nel suo oroscopo ufficiale. ZON.it le riferisce con parole proprie, segno per segno, in una sintesi redazionale. L’oroscopo di Paolo Fox ha valore predittivo? No. Come precisa l’avvertenza di ZON.it, l’oroscopo è una forma di intrattenimento e le previsioni non hanno valore predittivo. Non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Fonte: Radio Lattemiele