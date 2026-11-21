di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026 alle 16.00, Odile vuole lanciare una linea di accessori per la GMM, Valeria riceve un’opportunità professionale, Odile e Matteo pensano a una festa di beneficenza e Diana rischia l’espulsione dall’università.

I punti chiave La soap Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 da lunedì a venerdì alle 16.00, con le puntate dal 23 al 27 novembre 2026.

Odile vuole lanciare una nuova linea di accessori per la GMM, dopo la scelta di puntare sul prêt-à-porter.

Iacopo offre a Valeria una nuova opportunità professionale, mentre Roberto sa di non poter pareggiare la proposta economica della GMM.

Diana rischia l’espulsione dall’università per i pesanti insulti rivolti al rettore, e lo scontro con Carla arriva a un punto di rottura.

Margherita parte per Parigi lunedì 23 novembre 2026, e la famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo si prepara a salutarla.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 23 al 27 novembre 2026, Odile vuole ampliare le attività della GMM con una nuova linea di accessori. La soap va in onda da lunedì a venerdì alle 16.00.

Odile punta sugli accessori e Valeria riceve una proposta

Dopo la scelta di puntare sul prêt-à-porter, Odile vuole lanciare una nuova linea di accessori per la GMM. Al Paradiso torna intanto Valeria, che presenta la nuova collezione di lingerie.

Iacopo offre a Valeria una nuova opportunità professionale e la mette davanti a una decisione tutt’altro che semplice. Roberto sa di non poter pareggiare la proposta economica della GMM per Valeria, ma ha un’alternativa che potrebbe mettere in seria difficoltà la Craveri.

La serata di beneficenza per la casa-famiglia e il coretto per Johnny

Per la serata di beneficenza a favore della casa-famiglia, Odile e Matteo pensano di allestire una festa. Irene escogita un’idea per coinvolgere anche Johnny, che non sembra intenzionato a esibirsi ma potrebbe cambiare idea.

Roberto, dopo aver saputo dell’offerta della GMM, decide di mettere in palio un premio speciale per la lotteria. Irene e Lia convincono una terza Venere a unirsi al coretto dedicato a Johnny.

La crescente sintonia tra Odile e Matteo infastidisce Lia. Odile, a sua volta, comincia a interrogarsi sull’intesa tra Lia e Matteo, che arriva in ritardo alla serata dopo essersi fermato per risolvere un problema del padre della Mandalà.

Diana tra l’approvazione di Rebecca e la rottura con Carla

Diana riceve un’approvazione inaspettata da Rebecca, che apprezza il suo coraggio nel ribellarsi alla madre. Poi Carla scopre che Diana rischia l’espulsione dall’università per i pesanti insulti rivolti al rettore.

Diana non ha alcuna intenzione di chiedere scusa al rettore. Lo scontro con Carla si fa sempre più acceso, fino a un punto di rottura.

A Villa Guarnieri, quando sembra tornata la serenità, arriva una lettera inaspettata che sconvolge gli equilibri familiari. Diana prende una decisione drastica: vuole lasciare l’università e la casa di famiglia e ottenere la propria parte di eredità. Una scoperta sconvolgente cambierà però completamente la situazione.

Margherita parte per Parigi, Delia riceve i genitori

Lunedì 23 novembre la piccola Margherita parte per Parigi e la famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo si prepara a salutarla. Il ritorno da Parigi è particolarmente doloroso per Riccardo, ancora provato dalla fine della relazione con Nicoletta. A offrirgli conforto sono i suoi familiari.

Delia è molto agitata per l’imminente visita dei suoi genitori e chiede aiuto a Mimmo per preparare la cena. Gli imprevisti non tardano ad arrivare.

I discorsi dei genitori di Delia mettono in imbarazzo sia la figlia sia Mimmo. Il loro confronto sul tema dei figli crea inoltre confusione in Delia e in Botteri.

Domande frequenti Quando va in onda Il Paradiso delle Signore? Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 da lunedì a venerdì alle 16.00. Le puntate di queste anticipazioni vanno dal 23 al 27 novembre 2026. Cosa succede a Diana nel Paradiso delle Signore dal 23 al 27 novembre 2026? Diana riceve un’approvazione inaspettata da Rebecca, poi Carla scopre che Diana rischia l’espulsione dall’università per i pesanti insulti rivolti al rettore. Dopo lo scontro con Carla, Diana decide di lasciare l’università e la casa di famiglia e di ottenere la propria parte di eredità. Una scoperta sconvolgente cambierà però la situazione. Cosa vuole fare Odile alla GMM nel Paradiso delle Signore? Odile vuole ampliare le attività della GMM con una nuova linea di accessori. L’idea arriva dopo la scelta di puntare sul prêt-à-porter. Quando parte Margherita per Parigi nel Paradiso delle Signore? La piccola Margherita parte per Parigi lunedì 23 novembre 2026. La famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo si prepara a salutarla.

Fonte: Zazoom Social News · 2anews · Il Messaggero