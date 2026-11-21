di Redazione ZON

In sintesi. Gli ospiti di Propaganda Live venerdì 20 novembre 2026 su La7, alle 21,15, erano Valerio Aprea, Fill Pill e Kasia Smutniak. Propaganda Live è un talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. La musica era affidata agli Aldolà Chivalà. Era previsto anche il reportage di Diego Bianchi.

I punti chiave Propaganda Live era in programma venerdì 20 novembre 2026 alle 21,15 su La7.

Gli ospiti previsti per la puntata del 20 novembre 2026 erano tre: Valerio Aprea, Fill Pill e Kasia Smutniak.

Gli Aldolà Chivalà erano il gruppo musicale previsto per la puntata del 20 novembre 2026.

Diego Bianchi, in arte Zoro, conduce Propaganda Live.

Propaganda Live ha quattro rubriche ricorrenti: Il tutorial di Makkox, La social top ten, Inchieste e reportage e Il Cartoon di Makkox.

La puntata di Propaganda Live di venerdì 20 novembre 2026, alle 21,15 su La7, aveva in programma tre ospiti: Valerio Aprea, Fill Pill e Kasia Smutniak. Il talk satirico politico è condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro.

Chi erano gli ospiti della puntata del 20 novembre 2026

Gli ospiti annunciati per Propaganda Live del 20 novembre 2026 sono tre: Valerio Aprea, Fill Pill e Kasia Smutniak. Salgono sul palco per essere intervistati da Zoro.

Per la musica, la puntata prevedeva gli Aldolà Chivalà. Tra i segmenti fissi era previsto il reportage di Diego Bianchi.

Chi compone il cast fisso del programma

Il cast fisso di Propaganda Live comprende il fumettista Makkox e la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi. Ne fanno parte anche il giornalista di La7 Paolo Celata e Filippo Ceccarelli.

La band del programma è capitanata da Roberto Angelini.

Le rubriche che tornano ogni settimana

Propaganda Live alterna quattro momenti ricorrenti:

Il tutorial di Makkox : un racconto animato a fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

: un racconto animato a fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo. La social top ten : una selezione di contenuti dal web, soprattutto dai social, ordinati dal decimo al primo posto in una scala di comicità.

: una selezione di contenuti dal web, soprattutto dai social, ordinati dal decimo al primo posto in una scala di comicità. Inchieste e reportage : i video, i viaggi e le inchieste realizzati da Diego e Pierfrancesco.

: i video, i viaggi e le inchieste realizzati da Diego e Pierfrancesco. Il Cartoon di Makkox: il fumetto animato di Marco Dambrosio, trasmesso alla fine di ogni puntata e spesso dedicato a un tema di attualità già affrontato in trasmissione.

Dove vedere o rivedere Propaganda Live

Propaganda Live va in onda su La7, canale in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le puntate sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it.

Sul sito di La7 è anche possibile rivedere le puntate on demand.

Domande frequenti Chi erano gli ospiti di Propaganda Live il 20 novembre 2026? Gli ospiti previsti per la puntata di venerdì 20 novembre 2026 erano tre: Valerio Aprea, Fill Pill e Kasia Smutniak. Venivano intervistati da Diego Bianchi, in arte Zoro. La musica era affidata agli Aldolà Chivalà. A che ora va in onda Propaganda Live su La7? La puntata di Propaganda Live di venerdì 20 novembre 2026 era in programma alle 21,15 su La7. La7 è un canale in chiaro che si trova sul tasto 7 del telecomando. Chi conduce Propaganda Live e chi fa parte del cast fisso? Propaganda Live è condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Il cast fisso comprende il fumettista Makkox, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista di La7 Paolo Celata e Filippo Ceccarelli. La band del programma è capitanata da Roberto Angelini. Quali sono le rubriche fisse di Propaganda Live? Propaganda Live alterna quattro momenti ricorrenti: Il tutorial di Makkox, La social top ten, Inchieste e reportage e Il Cartoon di Makkox. Il Cartoon di Makkox, il fumetto animato di Marco Dambrosio, va in onda alla fine di ogni puntata. Dove si può rivedere Propaganda Live in streaming? Le puntate di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. Sullo stesso sito di La7 è anche possibile rivedere le puntate on demand.

Fonte: The Post Internazionale