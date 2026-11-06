Propaganda Live, venerdì 6 novembre 2026: Diego Bianchi racconta le Midterm dal Texas

di Redazione ZON

In sintesi. Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi, va in onda venerdì 6 novembre 2026 in prima serata con la settima puntata della decima stagione. La puntata del 6 novembre 2026 è dedicata alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti e al reportage di Bianchi dal Texas, tra attualità, approfondimento e satira.

I punti chiave Propaganda Live va in onda venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su La7.

La puntata del 6 novembre 2026 è la settima della decima stagione di Propaganda Live ed è condotta da Diego Bianchi.

Diego Bianchi è volato in Texas per seguire da vicino le elezioni di Midterm americane.

Il 30 ottobre 2026 Propaganda Live è stato seguito da 903.000 spettatori, pari al 7,1% di share.

Il 23 ottobre 2026 erano annunciati in studio a Propaganda Live Milena Gabanelli e Antonio Scurati.

Attenzione: spoiler. Propaganda Live va in onda venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su La7 con la settima puntata della decima stagione, condotta da Diego Bianchi.

La puntata di Propaganda Live ruota attorno alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti

Il programma di La7 dedica la puntata del 6 novembre 2026 al racconto dei giorni dominati dalle elezioni di Midterm americane. Diego Bianchi e la sua squadra alternano attualità e approfondimento, reportage sul campo e momenti di satira.

Diego Bianchi è volato in Texas per seguire da vicino il voto. Il suo lungo reportage dagli Stati Uniti prosegue nella puntata di venerdì 6 novembre 2026.

Nell’annuncio diffuso su X con l’hashtag #propagandalive, il programma presenta il racconto di Bianchi sulla vittoria di Talarico e Hinojosa in Texas.

Gli ascolti della puntata del 30 ottobre 2026 hanno premiato il programma

Venerdì 30 ottobre 2026 Propaganda Live è stato seguito da 903.000 spettatori, pari al 7,1% di share. Il risultato conferma i buoni dati delle settimane precedenti.

Chi era stato annunciato in studio nelle puntate precedenti

Per la puntata di venerdì 23 ottobre 2026 erano annunciati in studio la giornalista Milena Gabanelli e lo scrittore Antonio Scurati. Anche nella decima stagione il programma alterna gli ospiti in studio ai reportage di Bianchi.

Domande frequenti Di cosa parla Propaganda Live venerdì 6 novembre 2026? La puntata di Propaganda Live del 6 novembre 2026 è dedicata alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Diego Bianchi racconta il suo viaggio in Texas e la vittoria di Talarico e Hinojosa, alternando reportage, attualità e satira. Su che canale va in onda Propaganda Live? Propaganda Live va in onda su La7, in prima serata. La puntata del 6 novembre 2026 è la settima della decima stagione. Chi conduce Propaganda Live? Propaganda Live è condotto da Diego Bianchi. Nella puntata del 6 novembre 2026 Bianchi presenta il reportage che ha realizzato in Texas durante le elezioni di Midterm. Quanti spettatori ha fatto Propaganda Live il 30 ottobre 2026? Venerdì 30 ottobre 2026 Propaganda Live è stato seguito da 903.000 spettatori, pari al 7,1% di share. Il risultato conferma i buoni dati delle settimane precedenti. Chi erano gli ospiti di Propaganda Live il 23 ottobre 2026? Per la puntata di venerdì 23 ottobre 2026 erano annunciati in studio la giornalista Milena Gabanelli e lo scrittore Antonio Scurati. Nella decima stagione Propaganda Live alterna gli ospiti in studio ai reportage di Diego Bianchi.